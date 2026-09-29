Tot mai mulți antreprenori sunt dornici să facă trecerea de la stivuitorul manual la cel electric. De ce?

Ai câțiva paleți de mutat, distanțele sunt mici, activitatea din depozit nu este intensă, iar stivuitorul sau transpaletul manual își face treaba: îl folosești când vine marfa, îl tragi lângă raft, descarci, muți paleții și continui activitatea. Investiția inițială este redusă, întreținerea simplă, iar ideea de a cumpăra un echipament electrice este, momentan, prematură.

Când afacerea începe să crească, ceea ce anterior funcționa foarte bine trebuie să facă față unui flux mult mai intens: paleții sunt tot mai numeroși, operatorul parcurge aceleași trasee de zeci de ori într-un schimb, clienții își așteaptă comenzile cât mai repede, iar fiecare minut pierdut într-o zonă a depozitului ajunge să afecteze următoarea operațiune.

În acel moment, nu mai compari două utilaje, ci moduri diferite de a-ți organiza munca. Stivuitorul manual costă mai puțin la achiziție, însă presupune ca o parte importantă din energia necesară deplasării mărfii să vină de la operator. În cazul stivuitorului, transpaletului sau al altui echipament electric de manipulare, motorul preia o parte considerabilă din acest efort. Diferența devine tot mai importantă pe măsură ce cresc volumul de marfă, distanța parcursă și numărul de operațiuni.

Din acest motiv, mulți antreprenori nu fac trecerea de la stivuitorul manual la cel electric pentru că varianta electrică este mai modernă. O fac pentru că, la un anumit nivel de activitate, matematica depozitului începe să se schimbe.

Când stivuitorul manual începe să devină o limitare?

Un echipament manual poate fi o alegere foarte bună într-un spațiu mic, cu volume reduse și deplasări ocazionale. Nu există o regulă conform căreia orice depozit are nevoie automat de un stivuitor electric. Lucrurile se schimbă însă când operațiunile manuale devin repetitive.

Mai apare o diferență: forța necesară pentru pornirea unei sarcini nu este întotdeauna aceeași cu forța necesară pentru a o menține în mișcare. Health and Safety Executive din Marea Britanie atrage atenția că forțele necesare pentru pornirea unei sarcini sunt, în general, mai mari decât cele necesare pentru menținerea ei în mișcare. Aceeași instituție recomandă analizarea unor factori precum greutatea încărcăturii, distanța, suprafața podelei, obstacolele, pantele și frecvența operațiunilor.

Productivitatea începe să conteze mai mult decât prețul de achiziție

Să presupunem că ai un angajat care trebuie să deplaseze paleți în mod repetat între recepție, depozit și zona de expediere. Atât timp cât fluxul este redus, diferența dintre manual și electric poate să nu aibă o influență importantă asupra operațiunilor. Dacă numărul comenzilor crește, lucrurile se schimbă. Fiecare deplasare economisită, fiecare pornire realizată fără efort fizic suplimentar și fiecare traseu parcurs mai ușor se multiplică prin numărul de operațiuni executate într-un schimb, apoi prin numărul de zile de lucru dintr-o lună.

Așa apare întrebarea ”cât te costă să muți un palet?”

Calculul nu ar trebui să includă doar energia consumată sau prețul echipamentului. Trebuie să te uiți și la timpul operatorului, frecvența deplasărilor, timpii de așteptare, eventualele întreruperi și capacitatea depozitului de a procesa mai multe recepții sau comenzi cu aceeași echipă.

Un depozit în care intră câteva zeci de paleți pe săptămână are alte nevoi decât unul care procesează câteva zeci într-o singură zi. Acesta este motivul pentru care echipamentul cu care ai început activitatea nu trebuie neapărat să rămână echipamentul ideal după trei sau cinci ani de creștere.

Efortul operatorului

Manipularea manuală nu înseamnă numai ridicarea obiectelor. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă include în categoria manipulării manuale și activități precum împingerea, tragerea, transportarea sau deplasarea unei sarcini prin aplicarea forței fizice. Printre factorii care pot crește riscul sunt caracteristicile încărcăturii, natura activității, mediul de lucru și modul în care este organizată munca.

HSE atrage, la rândul său, atenția asupra deplasărilor repetitive, distanțelor mai lungi, necesității unor forțe mari pentru pornirea sau oprirea sarcinii, suprafețelor dificile și posturilor incomode.

Aici apare unul dintre motivele importante pentru care un antreprenor începe să se uite către un transpalet electric sau un stivuitor electric de la Metalift.ro. Un angajat obosit spre finalul schimbului nu lucrează în exact aceleași condiții precum la începutul programului. Dacă activitatea presupune sute de porniri, opriri, schimbări de direcție și deplasări ale unor sarcini grele, diferența dintre primele ore ale zilei și ultimele poate deveni importantă.

Prin introducerea unui echipament electric, o parte din energia necesară deplasării este furnizată de utilaj. Operatorul rămâne responsabil pentru control, poziționare și manevrare, însă nu mai trebuie să genereze în aceeași măsură forța necesară deplasării încărcăturii.

Stivuitorul electric face fluxul mai previzibil

Dacă știi că descărcarea unui camion durează aproximativ un anumit interval poți organiza mai bine următoarea recepție. Dacă știi cât durează pregătirea unui lot de paleți pentru expediere, poți coordona mai bine transportul. Dacă poți estima realist capacitatea echipei într-un schimb, poți accepta volume mai mari fără să creezi blocaje.

Echipamentele electrice pot contribui la această predictibilitate tocmai pentru că reduc dependența deplasării de efortul fizic necesar pentru fiecare cursă.

Dacă depozitul tău procesează mai multe comenzi, prima reacție ar putea fi să suplimentezi personalul. Uneori este soluția potrivită. Alteori merită să analizezi dacă problema este cu adevărat lipsa oamenilor sau faptul că oamenii disponibili petrec prea mult timp executând operațiuni care pot fi mecanizate.

Dacă un operator consumă o parte considerabilă din program transportând manual marfă între două puncte, automatizarea parțială a deplasării îi poate permite să folosească mai mult timp pentru poziționare, picking, încărcare, verificare sau alte activități productive.