Ultima șansă a toamnei: salata de ardei copți, proaspătă acum, la borcan pentru iarnă

Sfârșitul toamnei este momentul potrivit să profiți de ardeii kapia bine copți, dulci și cărnoși. Îi poți transforma într-o salată aromată pentru mesele din perioada aceasta, dar poți pregăti și câteva porții pentru lunile reci. Secretul stă în alegerea ardeilor potriviți, coacerea atentă și păstrarea sucului pe care îl lasă. Pentru patru porții ai nevoie de aproximativ 55 de minute, iar rețeta este simplă chiar și dacă nu pregătești des conserve sau legume coapte. Află în continuare cum o prepari!

Alege ardei cărnoși și coace-i fără să pierzi aroma

Pentru o salată de ardei copți gustoasă, caută ardei kapia roșii, fermi și grei în raport cu dimensiunea lor. Coaja trebuie să fie netedă, fără pete moi sau zone deteriorate. Ardeii mai cărnoși își păstrează mai bine textura după coacere și oferă suficient suc pentru dressing.

Pentru patru porții sunt suficiente aproximativ 1,5 kg de ardei cruzi. După coacere și curățare, cantitatea scade considerabil, însă vei rămâne cu suficientă pulpă pentru un bol generos de salată.

Dacă vrei să pregătești și câteva porții pentru iarnă, merită să coci o cantitate mai mare dintr-o singură tură. Poți folosi inclusiv ardeii care nu au o formă perfectă, atât timp cât sunt proaspeți și sănătoși.

Poți coace ardeii în trei moduri:

Pe grătar sau flacără , dacă îți place aroma ușor afumată. Ardeii trebuie întorși periodic, până când coaja este bine coaptă pe toate părțile.

, dacă îți place aroma ușor afumată. Ardeii trebuie întorși periodic, până când coaja este bine coaptă pe toate părțile. În tigaie de fontă sau grill , pentru cantități mici. Lasă spațiu între ardei, ca să se coacă pe toate părțile.

, pentru cantități mici. Lasă spațiu între ardei, ca să se coacă pe toate părțile. La cuptor, dacă ai mai mulți ardei și vrei să îi coci în același timp. Așază-i într-un singur strat și întoarce-i pe parcurs pentru o coacere uniformă.

După ce îi iei de pe foc, pune ardeii într-un vas și acoperă-i. Lasă-i aproximativ 15 minute. Aburul format sub capac ajută coaja să se desprindă mai ușor.

Evită să speli ardeii sub jet de apă după curățare. O parte importantă din gust se află chiar în sucul pe care îl lasă după coacere. Curăță pielița și semințele cu mâna, apoi strecoară și păstrează lichidul rămas în vas.

Pregătește o salată simplă, cu gust echilibrat

Ardeii copți nu au nevoie de multe ingrediente. Gustul lor dulce poate fi completat cu puțină aciditate, sare și un ulei bun, fără ca dressingul să acopere aroma legumelor.

Ingrediente pentru 4 porții:

1,5 kg ardei kapia cruzi, copți și curățați

4 linguri de ulei

2 linguri de oțet de mere sau de vin

3 linguri de suc strecurat de la ardei

1 linguriță rasă de sare

2 căței de usturoi, opțional

piper proaspăt măcinat

1 lingură de pătrunjel tocat

Urmează acești pași:

Taie ardeii în fâșii late sau păstrează-i în jumătăți, dacă preferi o prezentare mai simplă. Strecoară sucul rămas în vasul în care au stat ardeii după coacere. Amestecă uleiul, oțetul, sarea și trei linguri de suc. Adaugă usturoiul zdrobit, dacă îți place aroma lui. Toarnă dressingul peste ardei și amestecă ușor cu o lingură mare. Lasă salata la frigider 30 de minute. Presară piperul și pătrunjelul înainte de servire.

Gustă salata înainte să suplimentezi cantitatea de sare sau oțet. Unii ardei sunt foarte dulci, în timp ce alții au un gust mai puțin intens, iar dressingul poate fi ajustat în funcție de lotul folosit.

Pentru o masă mai consistentă, poți completa salata cu ceapă roșie tăiată fin, măsline sau puțină brânză maturată sfărâmată.

Păstrează corect ardeii pe care vrei să îi consumi mai târziu

Salata deja asezonată se păstrează la frigider și este bine să fie consumată în două sau trei zile. Dacă ai copt o cantitate mai mare și vrei să păstrezi ardeii pentru iarnă, trebuie să acorzi mai multă atenție metodei alese.

Ardeii au o aciditate redusă, iar uleiul, usturoiul sau zahărul adăugate după gust nu transformă automat preparatul într-o conservă sigură pentru depozitarea îndelungată la temperatura camerei.

Pentru borcane, folosește numai recipiente intacte, fără fisuri sau margini ciobite, și capace care se închid corect. Borcanele și ustensilele trebuie spălate foarte bine și pregătite conform metodei de conservare pe care o urmezi.

Pentru porțiile pe care nu le consumi imediat, ai câteva variante:

păstrezi ardeii marinați la frigider și îi consumi într-un interval scurt;

congelezi ardeii copți și curățați în porții potrivite pentru una sau două mese;

pentru păstrarea la cămară, urmezi o rețetă testată de conservare, cu proporții clare de ingrediente, aciditate și timp de procesare.

În cazul conservelor, nu modifica după preferințe cantitatea de oțet și nici timpul de procesare prevăzute de rețeta folosită. După răcire, verifică borcanele înainte să le depozitezi.

Un capac bombat, scurgerile, lichidul cu aspect neobișnuit sau un miros suspect sunt motive suficiente pentru a arunca produsul fără să îl guști.

Congelează ardeii copți pentru salate rapide în timpul iernii

Congelarea este una dintre cele mai simple metode de a păstra ardeii copți și îți permite să îi asezonezi abia atunci când îi servești. În plus, poți pregăti porții diferite, în funcție de mesele pe care le gătești de obicei.

Lasă ardeii copți și curățați să ajungă complet la temperatura camerei, apoi porționează-i în pungi sau caserole potrivite pentru congelator. Adaugă una sau două linguri din sucul strecurat pentru fiecare porție. Dacă folosești pungi, elimină cât mai mult aer înainte să le închizi.

O cantitate de aproximativ 300-400 g este practică pentru două persoane. Notează pe ambalaj data și cantitatea, ca să identifici ușor porțiile mai târziu.

Când vrei să pregătești salata, mută porția în frigider și las-o să se dezghețe treptat. După aceea poți adăuga ulei, oțet, sare, usturoi și verdeață, exact ca în cazul ardeilor proaspăt copți.

Ardeii păstrați astfel pot fi folosiți și în alte preparate. Merg alături de cartofi copți, pește, chiftele, fasole bătută sau mămăligă, dar pot completa și sandvișuri, lipii, omlete ori sosuri pentru paste.

Profită de ardeii de toamnă până la ultima porție