Hoțul spaimă a preoților din Brăila a fost prins: spărgea cutia milei și fugea cu banii credincioșilor

Un bărbat în vârstă de 41 de ani din municipiul Brăila a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a dat o serie de spargeri în mai multe lăcașe de cult din oraș pe parcursul a două luni, relatează observatornews.ro.

Individul vizat de anchetatori viza în special sumele de bani strânse în cutia milei, dar și alte obiecte de valoare pe care le putea valorifica rapid pe piața neagră. Prejudiciul total stabilit până în prezent de polițiști depășește suma de 7.000 de lei.

Ancheta desfășurată de organele de urmărire penală a arătat că suspectul a acționat în mod repetat, folosind aceleași metode de acces în clădirile bisericești.

Modul de operare al suspectului: spargeri derulate timp de două luni

Potrivit datelor din dosar, seria infracțională a început pe data de 9 august, iar ultima spargere a fost înregistrată pe 4 octombrie.

Bărbatul profita de lipsa de supraveghere pe timpul nopții sau în intervalele dintre slujbe pentru a pătrunde în curțile lăcașelor de cult.

Individul sărea gardurile de protecție ale bisericilor și căuta căi de acces facil. În unele cazuri, intra pe ferestrele lăsate întredeschise, iar în alte situații forța încuietorile geamurilor sau ale ușilor de la intrare.

Odată ajuns la interior, suspectul căuta casetele de donații și cutia milei, din care extrăgea banii, dar sustrăgea și alte obiecte din inventarul bisericilor.

Reținut și arestat preventiv pentru furt calificat

Reprezentanții mai multor parohii au depus plângeri succesive la poliție pe măsură ce au descoperit lipsa banilor și a bunurilor.

Polițiștii din Brăila au desfășurat investigații specifice timp de două luni pentru identificarea și localizarea suspectului.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pe data de 8 octombrie, iar în cursul zilei de 9 octombrie a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă.