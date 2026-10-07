Zoomserie: Alegerea de proximitate a familiei dinamice când vine pofta de dulce

Pentru familiile care își împart ziua între birou, școală și activitățile copiilor, desertul este o mică bucurie care nu ar trebui să ceară un drum lung. Pe această nevoie mizează Zoomserie, rețeaua de cofetării de origine grecească cu 18 locații în România: un loc special, aproape de casă, în care fiecare detaliu contează.

O vitrină aproape de casă

Zoomserie, care se prezintă drept cel mai mare lanț de cofetării din România, are 18 locații proprii și în franciză, în București, Ilfov, Brașov, Cluj și Constanța. Pentru tot mai multe familii, vitrina se află la câțiva pași de casă, de școală sau de birou.

Cifrele arată un consum de rutină, nu doar de ocazie mai ales că în 2025, rețeaua a emis peste un milion de bonuri fiscale. Este profilul unei cumpărături de familie: câteva prăjituri pentru seară, un tort pentru weekend, o înghețată după școală.

Atenție la detalii, livrare expres în două ore

Grija pentru detalii se vede și dincolo de vitrină. Tortul este personalizat pe loc, cu mesajul dorit, pentru zile de naștere, aniversări sau mici surprize în familie. Zoomserie livrează expres în două ore, fără comandă în avans, iar deserturile pot fi comandate și din aplicația mobilă a rețelei. Pentru o aniversare decisă în ultima clipă, diferența dintre „mâine” și „în seara asta” contează.

Ce cumpără, de fapt, românii

Un studiu publicat de companie în iulie 2026, bazat pe vânzările reale din 2025, oferă o imagine concretă: peste 6 milioane de bucăți vândute, echivalentul a 321 de tone de desert. Topul este dominat de clasice. Cremșnitul ocupă primul loc, urmat de șoricel, bueno profiterol, biscotto și indiana.

Același gust, în fiecare cofetărie

Brandul aparține producătorului Ntasios Sweet Art, o afacere de familie fondată în 1982 în nordul Greciei. Gama depășește 700 de specialități de cofetărie, patiserie și înghețată și îmbină rețetele tradiționale grecești cu clasicele preferate de români. Toate produsele sunt realizate în fabrica proprie și verificate la fiecare etapă, de la materia primă până la vitrină.

Producția în fabrica proprie se vede în vitrină: prăjituri mereu proaspete și același gust, indiferent de locație. Un cremșnit cumpărat la Brașov are aceeași textură și același echilibru de arome ca unul din București sau Constanța. Pentru o familie care vrea aceeași prăjitură bună de fiecare dată, această constanță face diferența.

Rețeaua a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 43,3 milioane de lei și aproximativ 120 de angajați. Dincolo de cifre, formula este simplă: un loc special pentru momentele mici ale familiei, aproape de casă, cu același gust proaspăt de fiecare dată.

Despre Zoomserie