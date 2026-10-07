Andrei Grapinoiu, un român stabilit în Spania și devenit creator de conținut, a renunțat în urmă cu câteva luni la meseria de șofer de TIR. Tânărul spune că ajungea să câștige, în medie, aproximativ 150 de euro pe zi, însă munca presupunea perioade lungi petrecute departe de casă, scrie as.com.

La 1 ianuariie 2025, comunitatea românească din Spania număra 609.270 de persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Românii reprezentau a treia comunitate de cetățeni străini din această țară, după persoanele născute în Maroc și Columbia. Numărul a scăzut însă în ultimii ani, după ce atinsese nivelul maxim în 2012, când aproape 900.000 de români locuiau în această țară.

Andrei a renunțat la meseria de șofer de TIR

Printre românii care au lucrat în transportul rutier se numără Andrei Grapinoiu, care și-a petrecut o parte din viață pe drumurile europene, la volanul camionului. Între timp însă, tânărul a devenit creator de conținut.

Meseria de șofer de TIR este una dintre ocupațiile pentru care există în continuare nevoie de personal în Spania. Potrivit datelor Confederației Spaniole de Transport de Mărfuri (CETM), în această țară lipsesc aproximativ 30.000 de șoferi profesioniști.

Sectorul se confruntă cu mai multe probleme, printre care îmbătrânirea forței de muncă. Se estimează că peste 50% dintre șoferi au mai mult de 55 de ani. La aceasta se adaugă lipsa unei noi generații de șoferi, costurile obținerii permiselor și condițiile de lucru, care îngreunează concilierea vieții profesionale cu cea de familie.

Grapinoiu a renunțat la această meserie în urmă cu câteva luni.

„Acum am mai multă viață, dar și mai puțini bani”, spune românul într-o postare pe Facebook.

Câștiga 150 de euro pe zi

Într-o altă postare publicată pe TikTok, pe vremea când încă lucra ca șofer de camion, Grapinoiu spunea ce venit obținea pentru fiecare zi de muncă. Potrivit românului, câștigul era, în medie, de aproximativ 150 de euro pe zi.

Munca presupunea însă condiții dificile, cu aproximativ 600 de kilometri parcurși în medie și, uneori, efectuarea unor curse internaționale. „Vi se poate părea destul de mulți bani, dar ne plătesc acești bani pentru că suntem disponibili 24 de ore din 24, în fiecare zi a săptămânii și a lunii, cu excepția perioadelor de odihnă obligatorii”, explica el.

Câștiga 150 de euro pe zi, dar a renunțat la meseria de șofer de camion / Imagine realizată cu AI

Aceste perioade de odihnă nu înseamnă întotdeauna că șoferii ajung acasă. Potrivit lui Grapinoiu, pauzele pot fi efectuate chiar și în afara țării. „Probabil că, din cele 30 de zile pe care le are o lună, ești, în cel mai bun caz, trei sau patru zile acasă. Gândiți-vă dacă voi ați face această meserie pentru banii aceștia”, explica românul.

„Transportul nu este atractiv pentru tineri”

Lipsa unei noi generații de șoferi profesioniști reprezintă una dintre problemele importante ale sectorului transporturilor, după cum explica Grapinoiu și în urmă cu câteva luni.

„Trebuie să faci un efort pentru a deveni șofer de camion, mai ales la început: să treci un examen, să te pregătești timp de cinci sau șase luni, să muncești și să înveți în același timp. Mulți oameni nu sunt dispuși să facă asta. Transportul nu este atractiv pentru tineri, cu excepția banilor. Când văd cum este în realitate, cât trebuie să muncească și cât de periculos și greu este, mulți renunță”, a mai spus Andrei Grapinoiu în podcastul „Rutas de Éxito”.

Aproape 80.000 de români au părăsit Spania în ultimii 2 ani

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE), comunitatea românească s-a redus cu 32% între 2012 și 1 ianuarie 2025, ultima dată pentru care există date definitive. Numărul românilor rezidenți în Spania a scăzut de la aproape 897.203 persoane, nivelul maxim înregistrat, la 609.270 de persoane.

Și tendința continuă. Conform datelor provizorii ale INE, aproximativ 29.600 de români au părăsit Spania între începutul lunii ianuarie și 1 aprilie 2025.