Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic începe în forță chiar în această săptămână. Pentru prima dată într-un format extins, cu 48 de echipe gata să dea tot ce e mai bun ca să o detroneze pe Argentina, campioana en-titre. Loturile sunt anunțate, stadioanele sunt pregătite, ce mai rămâne este ca de pe data de 11 Iunie 2026 să ne îndreptăm privirile către primul meci al turneului, pentru duelul dintre Mexic și Africa de Sud. Deci, cine crezi că va pune mâna pe marele trofeu? Lasă-ne în comentarii numele naționalei favorite

Gheorghe Hagi a bifat sâmbătă prima victorie din noul mandat ca selecționer al Tricolorilor, învingând Țara Galilor cu scorul de 2-1. După egalul din partida cu Georgia, de marți, 2 iunie, Hagi a mers pe o tactică ultra ofensivă în partida cu britanicii. Diferența s-a văzut pe tot parcursul meciului, unde ai noștri au creat numeroase ocazii și, cu puțin noroc, ar fi putut câștiga la un scor mai mare. Pentru Hagi, adevăratele teste vor veni în toamnă, când România va juca în Nations League, împotriva Suediei, Poloniei și Bosniei

Bronz european pentru CSM București! „Tigroaicele” au făcut un meci fabulos și au învins-o pe Brest într-o partidă spectaculoasă, cucerind locul 3 în Liga Campionilor. Partida a fost controlată cu autoritate de formația română. După ce a ratat calificarea în finala mare a Final Four-ului din EHF Champions League, formația din București a luat cu asalt finala mică de la Budapesta, iar tigroaicele au reușit să se întoarcă acasă cu medalii la gât

Mirra Andreeva scrie istorie la Roland Garros. La doar 19 ani, rusoaica a devenit regina zgurii de la Paris, câștigând categoric finala jucată împotriva polonezei Maia Cvalinska, scor 6-3, 6-2. Andreeva a ajuns în ultimele acte la Roland Garros după ce în sferturi s-a impus în fața Soranei Cîrstea. Victoria de la Paris îi aduce primul titlu de Grand Slam din carieră, turneu pe care l-a dominat categoric, cedând doar un singur set în toată competiția

Clipe de coșmar în Danemarca-Ucraina. Mijlocașul danez Christian Eriksen s-a prăbușit brusc pe teren, în timpul meciului. Toți fanii prezenți la stadion și-au amintit cu groază de Campionatul European de fotbal din 2021, când același Eriksen a suferit un stop cardiac, chiar în timpul unei partide. Din fericire, de această dată, fotbalistul a reușit să iasă de pe teren pe picioare, iar medicii au declarat că se simte bine în prezent

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