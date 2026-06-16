De fapt, adevăratul meci al stilului se joacă mai ales în afara terenului. Conform ultimei analize realizate de Future Market Inside, de fapt, „soccercore”, adică piața de merchandising a fotbalului, a atins în 2025 o valoare de 15,8 miliarde de dolari și, în următorii zece ani, va depăși 29 de miliarde de dolari, impulsionată de pasiunea suporterilor, dar mai ales de capacitatea echipelor de a se transforma în simboluri ale stilului de viață.

Ultimul an în care Germania e îmbrăcată de Adidas

Adidas este lider la Mondiale, cu 14 echipe naționale, printre care Argentina, Germania, Spania, Mexic, Japonia, Columbia, Belgia și Suedia; 

Mohamed Salah poartă ghete Adidas. Foto: Gettyimages
Mohamed Salah poartă ghete Adidas. Foto: Gettyimages

 La Cupa Mondială Qatar 2022, compania germană a sponsorizat șapte echipe naționale. În 2026 a dublat acest număr și a recâștigat teren față de concurenții săi.În 2024, Federația Germană de Fotbal (DFB) a anunțat că va trece de la Adidas la Nike începând cu 2027 punând capăt unei relații de care data din 1954. Potrivit publicației Handelsblatt, Nike s-a angajat să plătească anual peste 100 de milioane de euro, o cifră care ar dubla acordul actual.

Eșecul amar chiar acasă, în fața DFB, a obligat Adidas să își consolideze strategia globală, deși păstrează un activ cu o valoare comercială enormă. Argentina a devenit una dintre cele mai râvnite proprietăți din fotbalul mondial după victoria sa din Qatar 2022. Reînnoirea în 2024 parteneriatului dintre Adidas și Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA), care a luat re-startul în 2001 (după alte două perioade prolifice, 1974-1979, 1990 – 1998)  a implicat o investiție semnificativă. Presa argentiniană estimează că noul acord – valabil până în 2038 – prevede cel puțin 50 de milioane de dolari americani în prima sa etapă. Marca germană va furniza îmbrăcăminte pentru toate echipele AFA, inclusiv fotbal feminin, echipe de tineret, futsal și fotbal pe plajă. Tricoul echipei naționale a Argentinei se vinde anual în peste un milion de unități, iar după câștigarea Cupei Mondiale în Qatar vânzările au depășit depășit trei milioane. În cadrul afacerilor globale cu fotbal, tricoul albiceleste în dungi se numără printre cele mai de succes produse din portofoliul Adidas. 

Uruguay, un pariu de 41 de milioane de dolari pentru Nike

Nike ocupă locul al doilea ca număr de reprezentative sponsorizate. Are 12 echipe la această ediție, inclusiv Brazilia, Franța, Anglia, Olanda, Statele Unite, Canada, Norvegia, Croația și Uruguay.

Deși menține practic același număr ca în Qatar 2022, extinderea turneului a redus participarea sa relativă la campionat. Chiar și așa, compania americană păstrează unele dintre cele mai valoroase parteneriate din fotbalul mondial.

Cristiano Ronaldo poartă ghete Nike. Foto: Gettyimages
Cristiano Ronaldo poartă ghete Nike. Foto: Gettyimages

Uruguay face parte din această strategie. În 2024, Asociația de Fotbal din Uruguay a semnat un acord cu Nike, cel mai mare din istoria sa.  Este o investiție de peste 41 de milioane de dolari pe parcursul a opt ani, împreună cu resurse pentru marketing, dezvoltarea fotbalului feminin, de tineret și amator, precum și stimulente legate de performanța sportivă a echipei naționale.

Puma se impune ca marele câștigător silențios al noului ciclu al Cupei Mondiale

Compania germană a trecut de la echiparea a șase trupe naționale la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar 2022 la 11 la Cupa Mondială din 2026. Echipele pe care le reprezintă sunt Portugalia, Maroc, Elveția, Austria, Senegal, Ghana, Coasta de Fildeș, Egipt, Paraguay, Noua Zeelandă și Republica Cehă. Puma a alocat peste 1,6 miliarde de euro pentru sponsorizări anul trecut.

Debutează Reebok și revine Umbro. Aflăm de Majid și de 7Saber

Celelalte unsprezece echipe naționale se împart între nume cheie ale fotbalului și mărci puțin cunoscute. Umbro, o icoană a fotbalului englez și subsidiară Nike, revine după opt ani în competiția supremă, de data asta cu Republica Democrată Congo. Spaniolii de la Kelme echipează debutantele Bosnia-Herțegovina și Iordania. Americanii de la Reebok apar în premieră la Mondiale cu Panama. Kappa, din Italia, susține Tunisia. Jako, din Germania, este cu Irakul. Majid, brand din Republica Islamică, însoțește Iranul, iar 7Saber, cu sediul la Tașkent, ține cu Uzbekistanul.

Printre cele mai interesante mărci independente se numără americanii de la Capelli Sport cu Capul Verde și Marathon cu patria-mamă, Ecuador. O mențiune specială revine apoi Haitiului: țara din Caraibe se bazează pe compania columbiană Saeta, dar este mai ales latura de modă cea care face senzație cu colecția capsulă haitiană a Stellei Jean, o creatoare italiană cu origini în insula Hispaniola.

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