Câți români s-au uitat la a patra zi a Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Ce audiențe a avut Antena 1

Astfel, confruntarea grupei E, Germania – Curacao, şi cea a grupei F, Ţările de Jos – Japonia, dar şi întâlnirile din grupa C, Brazilia – Maroc şi Haiti – Scoția, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public.

De altfel, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență şi în prime time, dar şi la nivelul întregii zile.

În intervalul confruntării grupei E, Germania – Curacao, între orele 19.59 și 22.00, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8,4 puncte de rating şi 30,9% cotă de piață, urmat de PRO TV, cu 4,6 puncte de rating şi 16,8% cota de piață.

Ierarhia s-a păstrat și la nivelul publicului din mediul urban, unde meciul a ȋnregistrat 8,5 puncte de rating și 24,2% cota de piaţă, fiind urmat de PRO TV cu 4,3 puncte de rating și 12,4% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 6,6 puncte de rating și 19% cotă de piaţă, urmată de PRO TV, cu 4,6 puncte de rating și 13,4% cotă de piaţă.

În minutul de aur, partida Germania – Curacao a ȋnregistrat, la 21.55, peste 1,5 milioane de telespectatori.

Și partida disputată pe Antena 1 în intervalul orar 22.57 – 00.56, Ţările de Jos – Japonia, din grupa F, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 5,3 puncte și 31,4% cotă de piaţă, urmată de PRO TV, cu 2,5 puncte de rating și 14,9% cotă de piaţă, cifre ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și pe ȋntreaga zi, cu 2,9 puncte de rating și 23,3% cotă de piaţă, faţă de locul 2, ocupat de PRO TV, care ȋnregistra 2,2 puncte de rating și 17,7% cotă de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de prime time (19.00 – 00.00) cu 6,1 puncte de rating și 25,6% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care avea 4,5 puncte de rating și 19% cotă de piață.

Şi partida de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 disputată ȋn intervalul orar 01.04 – 03.07, ȋn care Brazilia a ȋntâlnit Maroc, a condus clasamentul audiențelor, cu un rating mediu de 3,3 puncte și 37,9% cotă de piaţă, urmată de PRO TV cu 1,5 puncte de rating și 16,8% cota de piaţă, cifre ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Şi cealaltă confruntare a grupei C, Haiti – Scoția (03.59 – 06.03) a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 1,5 puncte și 42,3% cota de piaţă, urmată de PRO TV cu 0,4 puncte de rating și 12,5% cota de piaţă, cifre ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

Patru partide, din Grupele H şi G, vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, pe 15 iunie, începând cu ora 19.00. Spania, campioana Europei, debutează la turneul final desfăşurat în SUA, Mexic şi Canada.

Câți români s-au uitat la a patra zi a Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Ce audiențe a avut Antena 1
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