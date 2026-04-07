Prima oară, antrenorul s-a prezentat la spital pentru un control cardiologic de rutină. Cu toate acestea, medicii au decis internarea sa imediată după ce au constatat că starea sa generală nu s-a ameliorat.

Ulterior, la doar o săptămână după ce a fost externat, Mircea Lucescu a fost internat din nou la Spitalul Universitar din București.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a trasmis Mircea Lucescu pentru Golazo.

Mircea Lucescu a vorbit apoi, chiar înaintea meciului de baraj cu Turcia, despre starea sa de sănătate, evitând însă să dezvăluie natura bolii sale.

„Când medicii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ce trebuie să fac pentru România. Nu sunt în cea mai bună formă, dar insist: nu puteam să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de calificare”, a declarat Mircea Lucescu pentru The Guardian.

Înaintea jocului de verificare cu Slovacia, care trebuia să fie ultimul în mandatul său de selecționer, Mircea Lucescu a a acuzat iarăși probleme de sănătate

A fost internat duminică, 29 martie, după ce și-a pierdut cunoștința în timpul unei ședințe din cantonamentul echipei naționale și, după câteva zile în care starea sa a fost stabilă, vineri a făcut un infarct.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu ar fi trebuit externat vineri, însă în aceeași zi a suferit un infarct miocardic acut și a rămas în spital.

Sâmbătă, lucrurile păreau că merg spre bine, dar duminică noapte starea lui Mircea Lucescu s-a agravat și antrenorul a fost mutat la Terapie Intensivă.



