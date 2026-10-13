Cine transmite Inter Milano - Club Brugge la TV. La ce oră începe meciul lui Cristi Chivu din Champions League

După ce a pierdut în prima etapă din acest sezon în grupele Champions League, 1-2 în deplasarea de la Real Madrid, Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, revine în cea mai importantă competiție intercluburi din lume.

În cea de-a doua etapă din grupele Champions League, Internazionale Milano înfruntă acasă formația belgiană Club Brugge. Meciul se joacă pe 13 octombrie 2026, de la ora 22.00.

Club Brugge a jucat în prima etapă din acest sezon în Liga Campionilor cu Aston Villa, într-o partidă pe care a pierdut-o pe teren propriu, scor 2-3.

Astfel, atât echipa antrenată de Cristi Chivu, cât și echipa din Belgia se prezintă la startul partidei cu zero puncte.

Meciul dintre Inter Milano și Club Brugge, care începe la ora 22.00, pe 13 octombrie 2026, este transmis în direct de Digi Sport 3 și Prima Sport 3.

Înaintea acestei partide din Champions League, Inter Milano a învins-o în campionatul Italiei pe Parma, cu scorul de 3-0, în timp ce Club Brugge și-a câștigat meciul din campionatul Belgiei cu RAAL La Louviere, scor 4-1.