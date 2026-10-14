Cine transmite Roma - Real Madrid și Manchester City - PSG la TV. La ce oră încep meciurile din Champions League

După o seară în care Atletico Madrid a învins-o pe Manchester United, Inter Milano a pierdut acasă cu Club Brugge, iar Bayern Munchen a remizat în deplasare cu Viking, în Liga Campionilor au loc două dueluri tari pe 14 octombrie 2026.

AS Roma întâlnește acasă pe Real Madrid, în timp ce Manchester City se duelează cu Paris Saint-Germain.

Echipa italiană a remizat în prima etapă din acest sezon de Champions League în deplasarea de la Fenerbahce (1-1), în timp ce trupa spaniolă a învins-o pe Inter Milano cu 2-1. Astfel, înaintea duelului din a doua etapă, AS Roma are 1 punct, în timp ce Real Madrid are 3 puncte.

Duelul AS Roma - Real Madrid se joacă pe 14 octombrie 2026, de la ora 22.00, și este transmis în direct de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Celălalt duel tare al serii vine după ce Manchester City a învins-o pe Porto în prima etapă din grupele Champions League, în timp ce PSG a câștigat duelul cu Slovan Bratislava.

Partida Manchester City - PSG se joacă pe 14 octombrie 2026, de la ora 22.00, și este transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.