Universitatea Craiova începe parcursul din acest sezon din grupele Conference League cu un meci greu pe care îl dispută acasă împotriva spaniolilor de la Getafe.

Echipa antrenată de Filipe Coelho o înfruntă pe Getafe cu un moral excelent: a câștigat ultimele cinci meciuri oficiale, dar și un amical. În aceste șase partide, Universitatea Craiova a primit doar un gol și a marcat de 17 ori.

În schimb, echipa spaniolă a reușit o singură victorie în ultimele șapte partide, 1-0 cu Malaga. Iar cel mai recent meci al lor este înfrângerea cu 3-0 de la Barcelona.

Universitatea Craiova - Getafe se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Partida dintre Universitatea Craiova și Getafe se dispută pe 15 octombrie 2026, de la ora 19.45, și este transmisă live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport, cât și pe Prima Sport.

Universitatea Craiova a ajuns în grupele Conference League după ce și-a început parcursul european din acest sezon în preliminariile Champions League, acolo unde a trecut în primul tur de Vitebsk și a fost eliminată din turul 2 de Levski Sofia.

Apoi, „Leii din Bănie” au ajuns în preliminariile Europa League, unde au dat peste Kups Kuopio, echipă de care au trecut, următorul adversar fiind Ararat Armenia, care a reușit să o învingă pe Universitatea Craiova.

Astfel, echipa antrenată de Filipe Coelho a ajuns în grupele Conference League.

Ce meciuri joacă „Leii din Bănie” în grupele Conference League

- 15 octombrie 2026, ora 19.45: Universitatea Craiova - Getafe (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

- 22 octombrie 2026, ora 19.45: Inter Escaldes - Universitatea Craiova

- 5 noiembrie 2026, ora 22.00: Universitatea Craiova - Egnatia

- 26 noiembrie 2026, ora 19.45: Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova

- 10 decembrie 2026, ora 17.30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova