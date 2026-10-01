Gala Elite Fighting Championship își pregătește cea mai ambițioasă ediție de până acum. Pe 2 octombrie, Danubius Arena din Tulcea devine epicentrul sporturilor de contact din România, găzduind evenimentul „Noaptea Campionilor”. A patra ediție a promoției fondate de Alex Filip promite un spectacol de nivel înalt, confruntări internaționale și momente istorice pentru fanii artelor marțiale.

Main-event de foc: Cosmin Brumă îl înfruntă pe spaniolul Ismael El Brigui

Capul de afiș al serii este duelul România – Spania dintre Cosmin Brumă și Ismael El Brigui. Brumă, om de bază în echipa lui Alex Filip, este campion mondial Fight Clubbing și campion european WKN. Românul primește un adversar pe măsura palmaresului său, într-un meci ce se anunță extrem de spectaculos.

Ismael El Brigui vine în România cu un palmares impresionant: triplu campion al Spaniei la kickboxing, triplu campion național la box și campion profesionist al Andaluziei. Spaniolul are o bogată experiență internațională, iar în 2024 l-a învins prin decizie unanimă pe italianul Fabrizio Ruggiero la gala PetrosyanMania Gold Edition din Italia.

Premieră istorică: Prima centură Elite Fighting Championship pusă în joc

Organizată în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea, gala aduce o premieră absolută pentru promoție: prima centură din istoria EFC va fi pusă în joc la categoria -67 kg. Titlul va fi decis printr-o piramidă de patru luptători: Vlad Trif (Deva), Ștefan Vrânceanu (Brăila), David Iordache (Constanța) și Cezar Mihalcuț (Iași).

Pe fight card se mai regăsesc sportivi precum Marian Lăpușneanu, Rodrigo Mineiro, Radu Medeleanu, Paul Danci și Șerban Teodor, iar programul include și două meciuri de calificare Road to Fight Clubbing.

„Gala de la Tulcea reprezintă un pas important pentru Elite Fighting Championship și pentru sporturile de contact din România. Vrem să arătăm că putem organiza evenimente de nivel înalt și în afara Bucureștiului, aducând meciuri internaționale și oferindu-le luptătorilor români o rampă de lansare. Sper ca publicul să fie alături de sportivi și să plece de la Danubius Arena cu sentimentul că a asistat la o gală autentică, plină de emoție și respect pentru munca din spatele fiecărui meci. Îmi doresc ca «Noaptea Campionilor» să fie începutul unei colaborări de durată cu Tulcea și să revenim aici cu ediții tot mai spectaculoase.”, a declarat pentru libertatea Alex Filip, Alex Filip, luptător de kickboxing, și organizator al competiției.

Spectacolul artelor marțiale: Kyokushin Karate revine în ring prin Albert Pănuță

Gala de la Tulcea nu se limitează la kickboxing. În program revin meciurile de Kyokushin Karate, iar publicul local îl va putea susține pe tulceanul Albert Pănuță, multiplu medaliat internațional și sportiv spectaculos al karate-ului românesc, care are deja o victorie în promoție.