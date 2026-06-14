Într-un interviu acordat postului de televiziune brazilian CazéTV, șeful FIFA, elvețianul de naționalitate italiană Gianni Infantino (56 de ani), a batjocorit eșecul repetat al echipei naționale italiene de a se califica la Cupa Mondială, râzând la posibilitatea extinderii turneului la 64 de echipe: „Poate că Italia se va califica la o Cupă Mondială cu 64 de echipe – sau am putea chiar ajunge la 228 de echipe.”

De patru ori campioni mondiali, Azurri au ratat turneul final pentru a treia oară consecutiv după 2018 și 2022. Ministrul Sportului din Italia, Andrea Abodi, a reacționat cu puțină înțelegere la aceste declarații – mai ales că părinții lui Infantino sunt italieni. Abodi s-a declarat „perplex” după remarcile președintelui FIFA și a adăugat: „Având în vedere distanța mare dintre Italia și Mexic, aș prefera să vorbesc cu el la telefon ca să înțeleg acest lucru.”

Faptul că numărul de echipe participante la Cupa Mondială va fi din nou extins la următorul turneu pare destul de posibil. Alejandro Dominguez, președintele Confederației Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL), este, de exemplu, un susținător ferm al numărului de 64 de echipe pentru a comemora centenarul Cupei Mondiale. Infantino spune: „Mai întâi trebuie să vedem cum va decurge această primă Cupă Mondială cu 48 de echipe. Dar am discutat despre o extindere la 64 de echipe.”

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