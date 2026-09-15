Finala Europa League 2028 se joacă la București pe Arena Națională

Scena fotbalului european revine la București cu cel mai important eveniment intercluburi găzduit de România în ultimul deceniu. Comitetul Executiv al UEFA, întrunit marți, a desemnat în mod oficial Capitala țării noastre și Arena Națională drept gazde ale Finalei UEFA Europa League din 2028, potrivit FRF.ro.

Decizia adoptată la sediul forului continental de la Nyon reconfirmă statutul României de partener de încredere în organizarea competițiilor de anvergură și vine după o analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate. Cel mai mare stadion al țării va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european la 16 ani distanță de la prima finală Europa League găzduită în 2012, dar și după succesul organizării meciurilor de la EURO 2020, EURO U21 din 2023 și EURO U19 din 2025.

Răzvan Burleanu: „Cel mai puternic semnal de încredere și o oportunitate unică”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a subliniat importanța geopolitică și sportivă a acestei decizii, punctând că atribuirea finalei reprezintă un succes al diplomației sportive românești. În viziunea oficialului FRF, găzduirea ultimului act al competiției va accelera dezvoltarea fotbalului profesionist de club și va genera un impact pozitiv pe multiple planuri.

„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară”, a declarat Răzvan Burleanu.

Reușita dosarului românesc a fost obținută în urma colaborării dintre Federația Română de Fotbal, Guvernul României și Primăria Municipiului București. Prin intermediul unui comitet interministerial dedicat, autoritățile centrale și locale au oferit garanțiile guvernamentale și logistice solicitate de forul de la Nyon. Proiectul integrat depus de România – structurat pe pilonii Fotbal, Comunitate, Business și Sustenabilitate – urmărește să transforme finala din 2028 într-un model de bune practici pentru Europa Centrală și de Est, atrăgând beneficii economice substanțiale pentru comunitatea locală.

Echipa de organizare din cadrul FRF va demara în perioada imediat următoare pregădirile operaționale alături de experții UEFA, pentru a pune la punct toate detaliile legate de infrastructură, securitate și fluxurile de suporteri care vor sosi în Capitală.

Unde se vor decerna trofeele UEFA în următorii ani

Decizia de la Nyon a completat tabloul complet al orașelor care vor găzdui ultimul act în principalele competiții continentale. În Liga Campionilor, finala din 2027 se va desfășura la Madrid, urmată în 2028 de cea de la München și în 2029 de meciul decisiv de la Barcelona.

În UEFA Europa League, după ediția din 2027 găzduită de Frankfurt, Bucureștiul va fi epicentrul fotbalului european în 2028, înainte de a preda ștafeta capitalei Serbiei, Belgrad, desemnată pentru 2029.