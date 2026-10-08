Kristian Șevcenko, fiul legendarului Andrei Șevcenko, a semnat cu Sholing FC, din al șaptelea eșalon britanic, a anunțat gruparea engleză pe site-ul oficial. Atacantul de 19 ani a trecut pe la Chelsea, Tottenham și Watford.

Kristian Șevcenko, fiul legendarului atacant și actualul președinte al Federației Ucrainene de Fotbal, Andrei Șevcenko, a semnat cu clubul englez Sholing FC, conform unui anunț oficial publicat pe site-ul echipei britanice.

Sholing FC evoluează în al șaptelea eșalon al fotbalului englez și ocupă în prezent locul 16 în clasament, din 22 de echipe, cu 10 puncte în 8 etape.

„Suntem încântați să-l primim pe Kristian, care are doar 19 ani, în echipa noastră. Și-a început cariera la academia Chelsea, iar în decembrie 2022 s-a alăturat echipei Tottenham, unde a fost antrenat de Yaya Touré. În iulie 2023, a trecut la Watford, unde a urcat toate etapele sistemului de tineret al clubului înainte de a semna un contract profesionist în iulie 2025. Kristian va aduce un plus echipei noastre, iar noi așteptăm cu nerăbdare să-l vedem în acțiune”, a transmis clubul.

Totuși, Șevcenko junior a fost rezervă neutilizată în ultimul meci de campionat, 2-1 în deplasare cu Ebbsfleet.

Un atacant promițător, Kristian a acumulat experiență și pe scena internațională, reprezentând Ucraina la Campionatul Mondial U-20.

În 2024, tânărul fotbalist a obținut cetățenia ucraineană și a fost convocat la naționala U-19. Ulterior, a făcut parte din selecționata U-20 a țării sale, participând la Campionatul Mondial de Tineret.

Cariera lui Kristian a început la academia clubului Chelsea, iar mai târziu s-a alăturat echipelor de tineret ale cluburilor Tottenham și Watford. Deși a semnat un contract profesionist cu Watford în 2025, nu a reușit să se impună acolo și a devenit jucător liber de contract.

Fondat în 1960, clubul Vosper Thornycroft a devenit Sholing Football Club în 2010. În sezonul 2013-2014, au câștigat atât FA Vase (cupă dedicată echipelor nonprofesioniste din ligile inferioare), cât și Wessex League Premier Division și au fost de trei ori vicecampioni în Wessex Premier, în 2007, 2009 și 2016. În prezent, joacă în Southern League Premier Division South.

Sholing își joacă meciurile de acasă pe stadionul The Mortgage Decisions (700 de locuri).