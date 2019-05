Gică Hagi a făcut pace cu Răzvan Burleanu. ”Regele” l-a îmbrățișat pe Răzvan Burleanu la finala Cupei României

Gestul lui Hagi vine la un an de la memorabilă replică ”I-am ciuruit!”, rostită de Burleanu la adresa susținătorilor lui Ionuț Lupescu, printre care și Hagi, după ce a câștigat categoric cel de-al doilea mandat în fruntea FRF.

Hagi a șters cu buretele și perioada în care nu a mers la meciurile naționalei în semn de solidaritate cu Gică Popescu, condamnat la închisoare în martie 2014, cu o zi înaintea alegerilor câștigate de Răzvan Burleanu.

”N-o urăsc pe judecătoarea care m-a condamnat cât îl urăsc pe Burleanu”, le-ar fi spus Gică Popescu, colegilor de generație care l-au vizitat la Rahova, pe 9 octombrie 2014, la împlinirea vârstei de 47 de ani.

Recent, Gică Popescu s-a retras din Comitetul de Organizare Euro 2028 și a Cupei Mondiale 2030 în România pentru a nu mai colabora cu Răzvan Burleanu, adversarul său în cursa pentru alegerile FRF din 2014.

Baciul a explicat ce simte Gică Popescu când stă lângă Răzvan Burleanu: ”Nu vă doresc să trăiți ce am trăit eu”!

În 2014, Gică Hagi nu se vedea colaborând cu forul condus de Răzvan Burleanu: ”Eu am fost jignit, colegul meu, prietenul meu, șeful generatiei mele (Gică Popescu – n. red.) suferă și la fel voi suferi și eu. Voi da totul pentru România, întotdeauna, dar eu am clubul meu și ajut așa cum pot. În primul rând, eu am fost jignit. Când ești jignit nu poți să coabitezi. Pe mine nu m-a jignit nici tata și eu nu am jignit pe nimeni. Nu mai e loc! Asta e! Îmi pare rău, dar nu am ce să fac, asta e situația”.

Gică Hagi a revenit la meciurile naționalei, iar acum s-a aliat cu Răzvan Burleanu în tentativa de a convinge UEFA ca mai multe campionate mici din Europa să primească accesul direct în grupele Champions League.

În 2017, Gică Hagi l-a sfidat pe Răzvan Burleanu la Supercupa României. Managerul Viitorului a evitat să dea mâna cu președintele FRF | FOTO&VIDEO

