„Eu nu vreau idolatrie din fotbal, vreau afacere. Vă dezvălui ceva în premieră. Vorbeam azi cu MM Stoica și l-am întrebat «Bă, te-ai muta în Anglia cu fotbalul?» Și mi-a zis că ar face asta. Și i-am spus «Bă, Mihai, dacă aici sunt mizerie, putregai, oameni de nimic și javre care vor să distrugă țara, hai să ne mutăm!».

M-am gândit să mergem în Anglia, luăm o echipă din Liga a 2-a cu 25 de milioane de euro, aducem toți jucătorii și aia e. Luăm în fiecare 150 de milioane de euro pe sezon din drepturile TV. Plătesc salarii de 10 milioane de euro și am profit de 100 de milioane de euro pe an. Am puterea și mintea să fac asta.

Dacă pleacă Becali, mai vedeți fotbal? Vai de capul vostru. La revedere! Plec din moment ce șoriceii pot șicana elefanți, puii șicanează vulturii, iar tractorul e mai bine văzut ca Mercedesul. Ce să facă? Sunt gonit”, a dezvăluit Gigi Becali la ProX.

Cei de la FC România i-au cerut să investească în echipa comunității românești din Anglia.

I-am găsit echipa perfectă lui Gigi Becali! Are pe stemă un miel, și-o cruce! Preston e prima campioană din lume

„Libertatea” a sondat terenul și a căutat cea mai potrivită echipă pentru Gigi Becali. Și a găsit-o! Una care are pe logo un miel și-o cruce! Practic, întreg universul în care se învârte Becali, turmele de oi și biserica.

Nu e formație oarecare, ci chiar prima campioană a lumii, Preston North-End! Înființată în 1880, echipa a rămas în istoria fotbalului mondial pentru că a câștigat primul campionat din lume, cel din Anglia, în 1888-1889, devenind prima campioană din lume.

Preston a mai cucerit titlul și la a doua ediție, 1889-1890, iar de șase ori a mai terminat și pe locul 2. Preston are și două Cupe ale Angliei în palmares, dar, din 1960-1961, când a retrogradat, n-a mai luat contact cu primul eșalon.

Gigi Becali știe să „ghidoneze” oile și a dovedit recent că nu și-a pierdut abilitățile în domeniu.

I-am găsit echipa perfectă lui Gigi Becali! Are pe stemă un miel, și-o cruce! Alte variante

Dacă nu-i convine Preston North End, Gigi are și alte variante. Nu i-o merge cu „mieii” de la Preston, poate are noroc cu „țapii” de la Derby County!

Nici „caii” de la Ipswich Town, porecliți „The Tractor Boys”, nu sunt de lepădat. Brentford sunt „albinele”. Gigi Becali, care se autointitula „ursul grizzly”, n-are nicio variantă de „urși” în Championship.

Becali s-a mai asemuit și cu un leu! Are o variantă, Millwall, care are leii pe stemă, dar acolo are o altă problemă. De abia a scăpat de „Peluza Sud” și ar nimeri peste cea mai sălbatică galerie din Anglia. Se știe că pe „The Den” („Vizuina”) suporterii oaspeților nu calcă de ani buni, iar drumul echipei spre prima ligă se spune că ar fi stopat intenționat tocmai pentru a nu-i aduce pe cei mai duri huligani în Premier League.

În 2014, când a primit o permisie să plece de la „Poarta Albă”, Gigi Becali a apărut fără gulerul cervical cu care spera să impresioneze jurații să-i dea drumul mai repede acasă. Întrebat de ce a lăsat gulerul cervical, Gigi a spus: „N-am vrut să apar în fața țării mele ca o găină, ci ca un leu. Voi fi un leu domesticit, care nu mușcă”.

Un „leu domesticit” n-are însă ce căuta la „sălbaticii” de la Millwall. Așadar, varianta nu pare de actualitate.

Poate încerca cu „tigrii” de la Hull City. Nu și cu „canarii” de la Norwich, pentru că Becali nu e o pasăre de colivie. Nici „bufnițele” de la Shefield Wednesday nu vor fi pe gustul său, fiindcă, se știe că sunt mai degrabă un simbol al masoneriei, o organizație pe care Gigi o detestă.

Poate încerca și varianta Middlesbrough, în amintirea semifinalei Cupei UEFA din 2006.

Dacă vrea tot o fostă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, are varianta Nottingham Forest, care a luat trofeul european suprem în edițiile 1978 – 1979, 1979 – 1980. „Pădurarii” sunt singura echipă care are în palmares un singur titlu, dar două Cupe ale Campionilor Europeni.

Dacă nu se hotărăște să plece prea repede în Anglia, poate așteaptă să retrogradeze „sfinții” de la Southampton.

Citeste si