Următorul meci de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 este cel dintre Spania și Austria, care se joacă pe 2 iulie, de la ora 22.00, și este transmis de Antena 1.

La câteva ore distanță are loc un nou duel tare între două echipe din Europa: Portugalia întâlnește Croația! Această partidă începe la ora 02.00, pe 3 iulie 2026, și este transmisă tot de Antena 1, post de televiziune care difuzează toate meciurile de la turneul final din acest an.

Apoi urmează, pe 3 iulie, de la ora 06.00, disputa dintre Elveția și Algeria. Și acest meci este difuzat tot de Antena 1.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

16-imi de finală – Joi, 2 iulie 2026

Spania – Austria » ora 22.00, Antena 1

16-imi de finală – Vineri, 3 iulie 2026

Portugalia – Croația » ora 02.00, Antena 1

Elveția – Algeria » ora 06.00, Antena 1

Australia – Egipt » ora 21.00, Antena 1

16-imi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Argentina – Capul Verde » ora 01.00, Antena 1

Columbia – Ghana, ora 04.30, Antena 1

Optimi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Canada – Maroc » ora 20.00, Antena 1

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Paraguay – Franța » ora 00.00, Antena 1

Brazilia – Norvegia » ora 23.00, Antena 1

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

Mexic – Anglia » ora 03.00, Antena 1

(Portugalia / Croația) – (Spania / Austria) » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

SUA – Belgia » ora 03.00, Antena 1

(Argentina / Capul Verde) – (Australia / Egipt) » ora 19.00, Antena 1

(Elveția / Algeria) – (Columbia / Ghana) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » (Paraguay / Franța) – (Canada / Maroc) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » [(Portugalia / Croația) / (Spania / Austria)] – (SUA / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » (Brazilia / Norvegia) – (Mexic / Anglia) » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » [(Argentina / Capul Verde) / (Australia / Egipt)] – [(Elveția / Algeria) / (Columbia / Ghana)] » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE