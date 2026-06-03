Un moment aparent banal, surprins recent și distribuit pe rețelele sociale, a devenit viral și a stârnit numeroase reacții din partea fanilor fotbalistului argentinian.

Întâmplarea a avut loc în timp ce starul lui Inter Miami se afla în mașină. Un tânăr fan s-a apropiat de vehicul și i-a cerut un autograf pe un carton dedicat Campionatului Mondial de fotbal 2026.

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Totul părea să fie o întâlnire scurtă, asemănătoare multor altor momente în care Lionel Messi este abordat de suporteri. Situația a luat însă o turnură neașteptată în clipa în care markerul oferit de copil nu a funcționat.

Starul argentinian a încercat inițial să folosească markerul, iar în momentul în care a văzut că nu reușește, a rezolvat problema într-un mod simplu, care i-a surprins pe internauți.

Campionul mondial a scos propriul marker și a semnat cartonul dedicat Campionatului Mondial de fotbal 2026. În mașină se afla și Thiago Messi, fiul cel mare al argentinianului, îmbrăcat în echipamentul lui Inter Miami.

Videoclipul s-a viralizat rapid în mediul online, iar internauții, în special fanii lui Lionel Messi, l-au lăudat pe fotbalist pentru modul în care își tratează fanii chiar și în momentele în care apar probleme.

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