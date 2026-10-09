Procuratura din Argentina a cerut pedepse severe în cazul morții lui Diego Maradona, acuzând șapte persoane de neglijență și omor. Neurochirurgul Leopoldo Luque, medicul personal al legendarului fotbalist, riscă 12 ani de închisoare și o interdicție profesională de 10 ani. Acesta este acuzat de omor cu intenție, la fel ca Nancy Forlini, coordonatoarea îngrijirilor la domiciliu, pentru care s-au solicitat 10 ani de detenție și aceeași perioadă de interdicție profesională.

Pedepse cerute pentru ceilalți inculpați

Procurorii au cerut opt ani de închisoare și interdicție pentru psihiatrul Agustina Cosachov, 5 ani pentru psihologul Carlos Díaz, respectiv 4 ani pentru asistenta-șef Mariano Perroni și asistentul Ricardo Almirón, toți fiind acuzați de omor din culpă.

În schimb, medicul Pedro Di Spagna, care l-a consultat o singură dată pe Maradona, a fost propus spre achitare, procurorii considerând că acesta nu avea rol decizional în îngrijirile oferite, potrivit Marca.

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, în timp ce urma un tratament la domiciliu, după o intervenție chirurgicală pe creier.

Procurorii susțin că echipa medicală a încălcat grav normele profesionale, acționând „contrar vindecării” și „lăsându-l pe Maradona într-o situație de neputință”. „Au omis actele necesare și l-au abandonat în voia sorții”, a declarat procurorul Patricio Ferrari în fața Tribunalului Penal nr. 7 din San Isidro.

Sistem de îngrijire „anarhic”

În pledoariile finale, procurorii au descris tratamentul oferit lui Maradona drept „dezorganizat” , caracterizat de „două conduceri și două canale independente de informare”.

Luque, în calitate de medic personal, și Forlini, reprezentanta companiei Swiss Medical, au fost nominalizați drept principalii responsabili pentru această situație haotică.

Procesul, început pe 14 aprilie 2026, a presupus 45 de audieri, 75 de mărturii și analiza a peste 100 de mesaje extrase din telefoanele inculpaților.

Marca notează că aceste probe au fost esențiale pentru a contura imaginea unui sistem de îngrijire deficitar, care a contribuit la decesul fostului fotbalist.