De la Gazzetta dello Sport, care îl numește „vizionarul ce a inventat analiza modernă”, până la Marca, L’Équipe sau jurnalele din Turcia, toți îi dedică lui Mircea Lucescu spații ample, recunoscând în „Nea Mircea” nu doar un antrenor cu 35 de trofee, ci un monument de cultură și strategie care a modelat fotbalul european timp de jumătate de secol.

Lumea fotbalului este în doliu după decesul lui Mircea Lucescu, legendarul antrenor român stingându-se din viață la vârsta de 80 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat critic în urma ratării calificării României la Mondialul din 2026. Supranumit „Il Luce”, acesta a rămas un simbol al devotamentului, părăsind spitalul pe propria răspundere pentru a fi alături de naționala sa, pe care o condusese în premieră la Euro 1984, scrie presa internațională de sport.

Ziarele italiene de sport amintesc că, dincolo de succesele din țară, Lucescu a lăsat o amprentă de neșters în fotbalul italian prin inteligența sa tactică și capacitatea de a descoperi talente, marcând istoria unor cluburi precum Pisa, Reggiana, Brescia — unde a reușit transferul istoric al lui Gică Hagi — și Inter Milano.

