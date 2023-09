„Ascunsă” în spatele unei măști negre, Martina a ales pentru party o rochie cu un decolteu adânc, determinând publicația germană Bild să titreze „Mamma mia”.

După ce a terminat pe locul doi la Campionatul European din 2000, Cannavaro a câștigat Cupa Mondială cu Italia în 2006, în Germania. În același an, fostul mare fundaș a fost votat FIFA World Player of the Year.

La 17 ani de la dublul succes, Fabio a organizat imensa petrecere aniversară. A împlinit 50 de ani pe 13 septembrie și a invitat 400 de persoane la eveniment, printre care Luis Figo, Iker Casillas, Kaka sau Patrick Kluivert.

Pe Instagram, el și fiica sa au postat imagini de la petrecere. Fostul jucător de la Real Madrid și Juventus apare într-un smoching elegant, cu papion negru.

Soția sa, Daniele, a purtat într-o ținută neagră cu inserții de dantelă, în timp ce fiica lor a ales o rochie mini, sexy. Codul serii de gală: culoarea negru.

„Primele mele mulțumiri se îndreaptă către soția și copiii mei, Martina, Christian și Andrea. Au fost mereu acolo, lângă mine”, a declarat Cannavaro.

Martina Cannavaro, bolgger de modă, are are aproape 30.000 de urmăritori pe contul de Instagram. Ea este logodită cu Achilles Tagliamonte, cu care are o relație de patru ani.

Fabio și Martina au fost protagoniștii unui episod controversat pe rețelele sociale. Martina a postat o fotografie în care apare sărutându-și tatăl pe gură.

Imaginea a fost realizată în decembrie 2019, la „majoratul” Martinei, și a fost publicată în primăvara anului 2021, în martie, când se sărbătorește „Ziua Tatălui” în Italia.

„Zi a tatălui fericită! Îmi lipsești mai mult decât orice din lume, sper să te văd curând. Te iubesc, tăticul meu”, a fost mesajul scris atunci de Martina.

Fostul mare fotbalist peninsular, 136 de selecții și două goluri pentru națională, și-a încheiat cariera la Bengal Tuskers Siliguri, în 2012, și a devenit antrenor.

În 1999, pe când evolua la Parma, Cannavaro a fost protagonistul unei înregistrări video în care apărea înfigându-şi o seringă în mână, înaintea victoria cu 3-0 înregistrată în faţa francezilor de la Marseille, finala Cupei UEFA. Avocatul său a confirmat că seringa conţinea Neoton, o substanţă utilizată în operaţiile cardiace pentru protejarea inimii, care nu se afla, însă, pe lista produselor interzise de Agenţia Mondială Antidoping.

Îm 2009, când juca la Juventus, Cannavaro a fost depistat pozitiv, după ce a primit un tratament de urgenţă pe bază de cortizon, după ce a fost înţepat de o viespe, fiind depistat pozitiv două zile mai târziu, la finalul unui meci din Serie A. Comitetul Olimpic Italian (CONI) a pus capăt anchetei, considerând plauzibile explicația.

A antrenat șase echipe diferite. Cel mai recent, el a pregătit formația italiană Benevento. După 17 meciuri, a fost demis, în luna februarie a acestui an.