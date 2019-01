Totul a fost posibil în cadrul înfruntării de dublu mixt de la Cupa Hopman, când echipa Elveției compusă din Roger Federer și Belinda Bencic a trecut de americanii Frances Tiafoe și Serena Williams, scor 4-2, 4-3(3), într-o partidă de dublu.

În duelul feminin, Serena (16 WTA) a trecut de Bencic (54 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-3. Federer (3 ATP) a câștigat însă duelul cu tânărul Tiafoe (39 ATP) și a adus victoria Elveției.

Elveția și SUA fac parte din grupa B a Cupei Hopman, alături de Grecia și Marea Britanie. În prima etapă, Elveția a trecut de Mare Britanie, scor 3-0, în timp ce americani au cedat în fața Greciei, scor 1-2. Află cine se duelează în cealaltă grupă, pe GSP.ro.

