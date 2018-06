Cel mai bun rezultat al Simonei, nr. 1 WTA, semifinala din 2014, când, ușor accidentată, a cedat la Eugenie Bouchard (Canada). De atunci nu a mai trecut de sferturi. Constănțeanca vine dupa victoria istorică de la Roland Garros, prima a ei la un turneu de Mare Șlem.

Halep s-a retras de la Eastbourne pentru a fi aptă 100% pentru al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon 2018.

Românca a sosit vineri în Anglia și și-a închiriat un apartament lângă Wimbledon. E o modă în rândul jucătorilor din circuitul mondial. În case private au parte de mai multă intimitate și îi stau alături doar cei apropiați, fără agitația din hotel.

Simona s-a antrenat sâmbătă la Londra.



Halep s-a reunit cu Darren Cahill, alaturi de care se pregătește deja în Anglia.

La Wimbledon este și Andrei Pavel, care l-a adus pe el și pe fiul său Marius, care locuiește în SUA. El e băiatul ”misterios” din pozele de pe site-urile de socializare.



Simona Halep a luat un prim contact cu iarba de la Wimbledon.

My 1st practice since Roland Garros ? I took it very easy but it is so nice to be back on court and back at this beautiful club @Wimbledon ? pic.twitter.com/iu6MPwXo3d

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 24, 2018