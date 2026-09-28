Vincenzo Iaquinta, 46 de ani, fost campion mondial cu Italia în 2006, a vorbit despre drama vieții sale, marcată de acuzații de legături cu mafia calabreză. Tatăl său, Giuseppe, a fost condamnat la 19 ani pentru relații cu clanul 'Ndrangheta, iar fostul fotbalist de la Juventus a primit 2 ani de închisoare în 2018 pentru deținere ilegală de arme, relatează Kurir.

În numele tatălui

Vincenzo Iaquinta, fost atacant al echipei Juventus și campion mondial cu Italia în 2006, se confruntă cu un capitol sumbru al vieții sale, marcat de acuzații de legături cu mafia italiană.

Cariera sa sportivă a fost umbrită de un proces de amploare în care a fost implicat alături de tatăl său, Giuseppe Iaquinta, un antreprenor acuzat de conexiuni cu clanul mafiot calabrez „Grande Aracri”.

În cadrul unei operațiuni judiciare denumite „Aemilia/ Grimildo”, autoritățile italiene au investigat activitățile mafiei 'Ndrangheta în regiunea Emilia-Romagna.

Arme neautorizate și doi ani de pușcărie

Vincento Iaquinta a fost acuzat de posesie ilegală de arme, după ce două pistoale pe care le cumpărase legal au fost ulterior transferate neautorizat tatălui său.

În 2018, fostul fotbalist a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru această infracțiune, fiind însă exonerat de acuzația că ar fi fost membru activ al organizației mafiote.

Giuseppe Iaquinta a primit o sentință severă de 19 ani de detenție pentru implicarea sa.

Cine era „Albă ca Zapada”?

Operazione Aemilia este considerată cea mai mare operațiune și cel mai mare maxiproces împotriva mafiei organizat vreodată în nordul Italiei. Declanșată în noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2015, sub coordonarea Direcției Districtuale Antimafia (DDA) din Bologna, operațiunea a dus la arestarea inițială a peste 160 de persoane. Ținta era ețeaua mafiotă controlată de clanul Grande Aracri (originar din Cutro, Calabria), care reușise să se infiltreze profund în structurile economice, politice și în afacerile cu construcții din regiunea Emilia-Romagna. Procesul s-a încheiat definitiv în mai 2022 la Curtea de Casație din Italia, soldându-se cu zeci de condamnări grele ce însumează aproximativ 700 de ani de închisoare pentru asociere de tip mafiot, extorcare, spălare de bani și crime.

Operazione Grimilde este ramificație o continuare a anchetei Aemilia și a fost lansată de poliția italiană în anul 2019. Numele: Numele provine de la personajul Grimilde (regina cea rea din povestea Albă ca Zăpada), metaforă folosită de anchetatori pentru a descrie o comunitate economică regională care refuza „să își vadă propriile defecte în oglindă” în ceea ce privește complicitatea cu mafia. Ținta: membri ai aceleiași familii Grande Aracri și asociați ai acestora care preluaseră controlul activităților ilegale după primele arestări din dosarul Aemilia, axându-se pe controlul transporturilor, fraudă, spălare de bani și infiltrarea în companii locale.

„Acuzații absurde”

Într-un interviu recent pentru „Gazzetta dello Sport”, Vincenzo a vorbit despre stigmatul care l-a urmărit după acest scandal.

Eram campion mondial, iar acum sunt considerat mafiot. Este o nedreptate incredibilă. Am jucat la cel mai înalt nivel timp de 15 ani, dar numele meu este legat de Ndrangheta din cauza unei acuzații absurde.

Fostul jucător continuă să lupte pentru a-și apăra tatăl și pentru a curăța reputația familiei sale.

„Îl vor distruge în închisoare”

„Pe tatăl meu îl vor distruge în închisoare. Este o luptă continuă pentru a demonstra adevărul. Nu avem nicio legătură cu mafia, ne dezicem complet de ea”, a completat Vincenzo, exprimându-și frustrarea față de situația în care se află.

„Am avut onoarea să joc alături de mari campioni. Dacă ar trebui să aleg unul, l-aș numi pe Gianluigi Buffon. Era impresionant, când dorea să nu primească goluri la antrenamente, era imposibil să înscrii”, a spus el.

Om important la titlul mondial din 2006

În afara de titlul suprem cu „Squadra azzurra”, Vincenzo Iaquinta, 40 de selecții și 6 goluri la națională, a cucerit titlul cu Juventus (2013, în lot era și portarul român Laurențiu Brănescu). S-a retras în 2013, din cauza unei accidentări.

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