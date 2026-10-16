10 cazuri noi și 5 decese pe zi în România. Proiectul CLARA schimbă regulile jocului: 258 de milioane de lei pentru a salva de cancer de col uterin sute de mii de femei

România înregistrează cea mai mare rată a mortalității prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană. O boală care poate fi prevenită aproape 100% continuă să curme zilnic vieți în țara noastră. Răspunsul comunității medicale vine prin proiectul CLARA: o investiție de peste 258 de milioane de lei pentru screening gratuit și acces echitabil la sănătate.

Diagnosticul dur al realității: 5 femei își pierd viața în fiecare zi din cauza cancerului de col uterin

Lansat oficial de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD), proiectul CLARA aduce testarea de înaltă performanță (HPV) direct la femeile din categoriile vulnerabile, punând capăt inegalităților din sistem.

Cifrele din spatele acestei afecțiuni sunt dramatice, în fiecare zi apar 10 cazuri noi de cancer de col uterin, iar 5 femei mor în România, însă datele problemei pot fi schimbate prin prevenție și depistare timpurie.

„La ora actuală, în România sunt decelate zilnic 10 cazuri noi de neoplasm de col și 5 decese prin această boală! Mă bucur să fiu partener în proiectul CLARA alături de UMF «Carol Davila», de rectorul Prof. Dr. Viorel Jinga și de partenerii externi, sub conducerea managerului de proiect Prof. Dr. Elvira Brătilă. Sperăm să aducem o șansă reală în ceea ce privește scăderea numărului de cancere de col prin implementarea screeningului la categoriile defavorizate”, a declarat Prof. Dr. Monica Cîrstoiu, coordonator științific al proiectului.

România se află într-o situație critică la nivel european, deținând recorduri negre privind cancerul de col uterin.

„Suntem pe primul loc în ceea ce privește incidența și mortalitatea. Avem cea mai mare incidență din Europa, de 2,5 ori mai mare decât media europeană, iar mortalitatea de 4 ori mai mare”, a avertizat prof.dr. Monica Cîrstoiu, șefa Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB), explicând că peste 71% din cazurile de cancer de col uterin sunt generate de virusul HPV Human Papilloma Virus.

România înregistrează anual 3.666 de cazuri noi de cancer de col uterin și 1.828 de decese, adică 12,9% din totalul cazurilor diagnosticate la nivelul UE-27.

Incidența standardizată cu vârsta este de 36 de cazuri la 100.000 de femei, de peste trei ori mai mare decât media europeană de 11,7 la 100.000. La nivelul UE-27 se înregistrează anual 28.309 cazuri noi și 13.331 de decese, cancerul de col uterin fiind al patrulea cel mai frecvent cancer la femei.

Sănătatea nu trebuie să depindă de codul poștal!

Una dintre marile probleme ale prevenției în România este că serviciile medicale moderne rămân adesea blocate în marile orașe. Proiectul CLARA își propune să spargă această barieră.

„În medicină, una dintre cele mai mari victorii nu este să tratăm o boală gravă, ci să reușim să o prevenim. Cancerul de col uterin este cel mai clar exemplu al puterii prevenției. Avem știința, avem vaccinul, avem testele. Tragedia este că nu ajungem întotdeauna la oamenii care au cea mai mare nevoie. Trebuie să ne asigurăm că aceste servicii ajung și la femeia din mediul rural, la cea care nu a mai fost de ani de zile la un medic sau care nu își permite să lipsească de la muncă. Dreptul la prevenție nu trebuie să depindă de codul poștal, de nivelul de educație sau de venituri. Proiectul CLARA înseamnă acces, echitate și vieți salvate”, a spus Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, rectorul UMFCD.

Spitalul Universitar de Urgență București a dezvoltat un circuit simplificat pentru a veni în sprijinul femeilor care doresc să se vaccineze anti-HPV, eliminând drumurile între medicul de familie și farmaciile de cartier.

Proiectul CLARA în cifre: peste 200.000 de femei vor fi testate gratuit pentru HPV

Proiectul este derulat de UMFCD sub conducerea Prof. Dr. Elvira Brătilă (manager de proiect), în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), spitale județene și institute oncologice de elită, alături de Asociația Moașelor din România și COPAC-RO.

În cadrul proiectului, 258,3 milioane lei sunt dedicate prevenției; 217.246 de femei din grupuri vulnerabile vor fi testate gratuit; 271.556 de persoane vor fi informate și mobilizate direct în comunități; 700 de cadre medicale vor fi instruite la cele mai înalte standarde europene;5 Centre Regionale NOI de prevenție înființate (la București - IOB și CF2, Timișoara, Craiova, Constanța) și 4 centre modernizate (Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Pitești). Se va realiza un Registru Național Digitalizat pentru urmărirea fiecărui caz de la testare la tratament.

Infecția cu virusul HPV este extrem de frecventă în rândul populației

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și manager al Institutului de Boli Infecțioase ,,Matei Balș” a declarat pentru Libertatea, care a demarat campania HPV: O grijă-n minus. Ține VIITORUL sub control! că ,,cel puțin 80% dintre tineri, fete și băieți, până în vârsta de 45 de ani, au măcar un episod de HPV, foarte important. Deci gândiți-vă că aproape noi toți trecem printr-un episod acut. Bineînțeles că vorbim de persoanele care nu sunt vaccinate”.