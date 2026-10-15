HPV: O grijă-n minus. Ține VIITORUL sub control! „Cel puțin 80% dintre tineri au măcar un episod de HPV”. Dr. Adrian Marinescu, despre vaccinul anti-HPV

Infecția cu virusul HPV este extrem de frecventă, afectând cel puțin 80% din populația tânără până la vârsta de 45 de ani. Cu toate acestea, vaccinarea rămâne o temă adesea marcată de prejudecăți și lipsă de informare. Într-un interviu exclusiv, acordat în cadrul campaniei Libertatea ce încurajează vaccinarea împotriva virusului HPV, Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, explică de ce vaccinul anti-HPV previne în mod direct cancerul, care sunt riscurile reale pentru fete și băieți și de ce demersul trebuie făcut cât mai devreme.

Tinerii români ezită adesea să se vaccineze împotriva HPV din cauza dezinformării sau a ideii greșite că virusul afectează doar femeile. Medicii atrag însă atenția că virusul provoacă cancere și la bărbați și că prevenția prin vaccinare este singura cale sigură de protecție pe viață.

Mai mult, statul român asigură, în prezent, vaccinarea gratuită pentru fete și băieți, cu vârste între 12 și 26 de ani, precum și compensarea de 50% pentru femeile cu vârsta de peste 26 de ani.

Cum funcționează vaccinul HPV fără să conțină efectiv tulpina virusului

Libertatea: „Vorbim despre un subiect mai delicat, un subiect pe care mulți îl consideră tabu, și anume vaccinarea împotriva virusului HPV. Din câte știm, este unul dintre puținele vaccinuri care previn în mod direct cancerul. Spuneți-mi, cum funcționează de fapt acest vaccin fără să conțină tulpina virusului?”

Dr. Adrian Marinescu: „Înainte de toate, eu vreau să cred că nu-i neapărat un subiect sensibil și tabu, așa mi-aș dori. Medicul infecționist se gândește că până la urmă, legat de infecțiile cu HPV, lucrurile ar trebui să fie mult mai clare. Eu cred că sunt și alte vaccinuri și, în general, vom constata în viitorul apropiat că diverse infecții, virale sau nu, pot să fie în spatele unor situații foarte clare de cancer, cum se întâmplă la infecția HPV. Așa cum suntem și cu celelalte vaccinuri, până la urmă e metoda prin care previi, da? Și previi infecția cu HPV sau, în situația în care am deja infecția, încerc să reduc posibilitatea de recidivă, adică să nu reapară, da? E adevărat, așa cum ați spus, este dovedit că în diverse cancere - și vom vedea că nu doar cancerul de col uterin - infecția cu HPV are un rol extrem de important. Deci, practic, poți să previi infecția. Ca orice vaccin, cum ar trebui să funcționeze, ar trebui să ajute sistemul imunitar să producă anticorpi în așa fel încât organismul să lupte în raport cu virusul.”

Ce riscă un tânăr care alege să nu se vaccineze împotriva virusului HPV

Libertatea: „Și mai exact, ce riscă un tânăr care alege să nu se vaccineze împotriva virusului cu HPV?”

Dr. Adrian Marinescu: „Înainte de toate, nu aș vedea care-i motivul pentru care nu ar face vaccinarea, decât lipsa de informație din surse credibile. Să știți că, în general, e o discuție legată de treaba asta. În primul rând, ar trebui să știm în felul următor: infecția virală, infecția cu HPV, este extrem de frecventă. Ca să vă dați seama de acest aspect, statisticile spun în felul următor, inclusiv în România, că cel puțin 80% dintre tineri, fete și băieți, până în vârsta de 45 de ani, da, deci vorbim tot de tineri, au măcar un episod de HPV, foarte important. Deci gândiți-vă că aproape noi toți trecem printr-un episod acut. Bineînțeles că vorbim de persoanele care nu sunt vaccinate.

Dr. Adrian Marinescu: Ce înseamnă acest episod? E adevărat că de multe ori simptomatologia, adică sunt persoane care nu au deloc simptome sau sunt lucruri foarte ușoare, dar din păcate poți să ai o infecție care să fie asimptomatică sau o formă ușoară și să ducă, din păcate, la un moment dat la un cancer, da? Și ce mi se pare foarte important, apropo de ce riscă: s-a constatat că și bărbații fac, din păcate, cancer, da? Sunt cancere care țin de organele genitale și care pot fi la fel de grave cum e cancerul de col uterin. E adevărat că la femei cu atât mai mult e o frecvență, de exemplu în România este al treilea cancer, da? Adică vă dați seama cât de mare e probabilitatea ca dintr-o infecție cu HPV să ajungi la un cancer de col uterin care, din păcate, să ducă la ce e mai rău de multe ori.”

Libertatea: „Și dacă punem în balanță aceste riscuri cu efectele secundare ale vaccinării împotriva virusului HPV, cât de sigur este acest vaccin pentru tineri?”

Dr. Adrian Marinescu: „Nici nu suportă discuția dacă e să mă gândesc la balanță. Efectele, cele demonstrate și dovedite, sunt categoric reduse. În afară de reacțiile adverse care țin de locul de injectare, așa cum se întâmplă la orice vaccin, practic situația în care cineva face o alergie importantă, șoc anafilactic, sunt situații absolut rare. Și oricum, în momentul în care facem vaccinarea, ne uităm foarte clar dacă aceea persoană are o alergie dovedită la componenta din vaccin. Altfel, nici nu intră în discuție și, practic, cred că e mai mult decât general acest subiect, pentru că legat de orice vaccinare, să știți că probabilitatea de a avea reacții adverse este o probabilitate foarte mică, adică discutăm de 0, și niște cifre care vin pe urmă, da?

Dr. Adrian Marinescu: „Deci dacă ne gândim pe partea cealaltă și la riscul pe care îl avem de a face cancer și nu vorbim doar de cancer, ok, cancerul e lucrul cel mai rău care se poate întâmpla, și v-am povestit că și băieții și fetele fac cu diverse localizări, și nu doar organele genitale, care sunt cele mai frecvente, dar infecția cu HPV înseamnă diverse leziuni care nu sunt neapărat legate de cancer, da? Poți să ai condiloame, veruci, negi, adică sunt multe situații și leziuni care, din păcate, nu au o rezolvare. Adică în momentul în care avem o astfel de situație, s-ar putea să nu scăpăm ani și ani de zile sau chiar deloc, așa că nu cred că este de dorit.”

De ce vaccinarea împotriva virusului HPV nu este o problemă strict feminină

Libertatea: „Ați spus mai devreme că și băieții, tinerii bărbați, și femeile, în egală măsură, trebuie să se vaccineze. Dar datele ne arată cumva că mult mai multe femei se vaccinează în comparație cu bărbații. De ce bărbații consideră că este o problemă strict feminină și este un subiect tabu pentru ei și nu sunt atât de împinși de la spate să se vaccineze?”

Dr. Adrian Marinescu: „Are legătură cu ceea ce povesteam mai devreme: e vorba de informație. Până nu demult, aveam acest principiu și vorbeam doar despre femei și despre riscul de cancer de col uterin și atunci ele au mai multă informație și conștientizează. Probabil că în anii care urmează, în momentul în care vor veni niște informații credibile, vor realiza și bărbații că e acest risc. Sigur că, statistic, e într-o mai mare măsură riscul la femei, evident, da, cancer de col uterin sau alte cancere cu localizare la nivelul organelor genitale. Chiar dacă fac mai rar bărbații, cred că nu este de dorit ca de la o infecție cu HPV să ajungi, din păcate, să-ți pierzi viața când puteai foarte ușor să rezolvi.”

Importanța campaniei naționale de vaccinare

Libertatea: „Acum că am vorbit despre vaccinare în sine, haideți să vorbim și despre campania națională de vaccinare. De ce credeți că este importantă această campanie și de ce este și mai important să ne vaccinăm de la o vârstă fragilă, să nu așteptăm până în ultima clipă să facem acest pas?”

Dr. Adrian Marinescu: „Bine, orice campanie de vaccinare e binevenită, că până la urmă coagulează informațiile și transmite un mesaj. O campanie națională se referă la ceea ce se întâmplă pe teritoriul României. Din păcate, campania legată de HPV nu a avut chiar efectul scontat sau ce ne-am fi dorit noi, medicii, și în general societatea, din considerentele despre care spuneam mai devreme. Adică nu am reușit deocamdată, pentru că informația... Aici putem vorbi și cred că ar trebui să o spunem, să punem punctul pe i: ca să ai o educație medicală, trebuie să ai în primul rând o educație. Iar educația medicală e cea care ne face să ajungem să gândim partea legată de prevenție.

Dr. Adrian Marinescu: Și acum răspund la a doua parte a întrebării, care se referă la situația: de ce trebuie să o fac devreme? Pentru că am nevoie de prevenție! Gândiți-vă că, în momentul de față, în România și, de fapt, în Europa și oriunde în lume, a scăzut foarte mult vârsta la care se începe activitatea sexuală. E o realitate, nu are rost să discutăm despre acest lucru, e valabil și pentru băieți, și pentru fete. Am ajuns în punctul în care un procent extrem de important încep înainte de 15 ani, ca să nu mai vorbesc că s-a demonstrat că, dacă peste 20% și e chiar un procent mai mare dintre copii ajung să înceapă activitatea sexuală înainte de 15 ani, să știți că la fete peste 10% ajung să aibă o naștere la o vârstă fragilă, ceea ce este foarte trist! Discutăm de o realitate. Și atunci, dacă n-aș face prevenția de la preadolescență, o fac degeaba pe urmă sau cu o mai mică rezolvare. Vă spuneam și mai devreme, poate e bine să știe toată lumea, că și dacă ai infecția cu HPV e bine să te vaccinezi, dar nu mai e același lucru.

Dr. Adrian Marinescu: Amintim că vaccinul înseamnă prevenție și atunci trebuie să acționezi mai repede, plus că, dacă o fac mai devreme, înainte de 15 ani (adică până la 14 ani), am doar două doze de vaccin, pe urmă sunt trei doze. Și ar trebui să mai spunem ceva ce e în ajutorul tinerilor și românilor: faptul că vorbim de o vaccinare gratuită. Și aici autoritățile și statul român eu cred că au venit cu un mesaj extrem de important, da, că și pentru băieți, nu numai pentru fete, vaccinarea este gratuită până la vârsta de 26 de ani, adică între 12 și 26 de ani și pe urmă, pentru sexul feminin, e o compensare de 50%. Deci, avem toate motivele să o facem, să vorbim cu medicul de familie pe care fiecare îl are, în așa fel încât să ne protejăm viața în raport cu infecția.”

Libertatea: „Și ca o ultimă întrebare: ce sfat prietenesc așa aveți pentru tinerii care ezită să facă în continuare acest pas?”

Dr. Adrian Marinescu: „Bine, un mesaj pe care l-am mai transmis: ascultați, vă rog, de medici, aici fac abstracție de mine. Ascultați de medici pentru că e în interesul vostru și pentru că până la urmă vă interesează niște informații absolut credibile. Deci, eu cred că acei oameni care sunt în domeniu pot să vă învețe și să vă explice ce înseamnă vaccinarea; acum vorbim de HPV, dar putem vorbi de orice altceva. Este foarte trist că ajungem ca în România; vorbim în primul rând de doamne, dar vorbim și de domni, să ajungă să-și piardă viața printr-un cancer de col uterin sau un cancer legat de organele genitale, vă spuneam că vorbim și de băieți în aceeași măsură. E trist să se întâmple în condițiile în care puteam să prevenim. Și poate că de multe ori este și vina noastră, fie că vorbim de medici sau autorități, că nu am explicat suficient de mult și poate că acei tineri, dacă ar fi avut informația transmisă corect, nu erau în acel punct”.