Constructorul chinez BYD a înregistrat un nou succes pe piața auto din China după lansarea SUV-ului electric Sealion 08. Modelul a depășit pragul de 12.000 de comenzi în primele 24 de ore, devenind unul dintre cele mai căutate automobile noi ale companiei.

Un SUV de peste 5 metri, cu dotări de lux

BYD Sealion 08 este un SUV de mari dimensiuni, cu 5,12 metri lungime, 2 metri lățime și 1,80 de metri înălțime, fiind orientat către segmentul premium.

La interior, modelul vine echipat cu un ecran central de 17,3 inchi, un panou digital de instrumente de 12,3 inchi și un sistem head-up display cu realitate augmentată de 26 de inchi. Pentru pasagerii din spate există și un ecran retractabil de 21,4 inchi.

Lista dotărilor include un frigider integrat de 7,3 litri, scaune cu funcție „zero gravity”, încălzire, ventilație și masaj, precum și un sistem audio Devialet cu 25 de difuzoare.

Autonomie de până la 900 km și încărcare în 9 minute

Cel mai important argument al noului model este bateria Blade 2.0, cu o capacitate de 115 kWh. Versiunea cu tracțiune spate promite o autonomie de până la 900 km în ciclul chinez CLTC, iar variantele cu tracțiune integrală ajung la aproximativ 800 km.

BYD susține că noua arhitectură permite o putere de încărcare de până la 1.500 kW.

În aceste condiții, bateria poate fi încărcată de la 10% la 97% în aproximativ nouă minute, iar intervalul 10%-70% este atins în doar cinci minute.

Cât costă BYD Sealion 08 pe piața chineză

Pe piața chineză, BYD Sealion 08 are un preț de pornire echivalent cu aproximativ 30.700 de euro, o sumă considerată foarte competitivă pentru un SUV electric cu astfel de dimensiuni și dotări.

Totuși, dacă modelul va ajunge în Europa, este puțin probabil să păstreze același preț. Taxele vamale aplicate automobilelor electrice produse în China și alte costuri de import ar putea majora semnificativ prețul de vânzare pe piețele europene.

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