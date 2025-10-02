Meta vrea să cumpere startup-ul de cipuri Rivos pentru a-și consolida afacerile în domeniul procesoarelor. Startup-ul cu sediul în Santa Clara, California, este susținut de șeful Intel. Rivos se concentrează pe proiectarea de cipuri bazate pe arhitectura RISC-V, o alternativă open-source la cele realizate de Arm și Intel. Meta a refuzat să dezvăluie termenii financiari, iar Rivos nu a răspuns solicitărilor din partea publicațiilor din SUA.

Telefonul Tesla Pi a devenit, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai „hot” subiecte din tehnologie. De ani de zile, foarte multe postări din social media sugerau că Elon Musk lucrează în secret la un smartphone futurist. Acest subiect a explodat iar în această săptămână în online, însă nu există nici un sâmbure de realitate în spatele lui. Tesla nu lucrează la nici un telefon în momentul de față și nici nu are de gând să lanseze așa ceva în viitorul apropiat.

Apple lucrează la o aplicație AI pentru dezvoltarea următoarei generații Siri. Platforma, numită „Veritas”, este destinată exclusiv utilizării interne la Apple. Ea poate executa chiar și acțiuni în aplicații, cum ar fi editarea fotografiilor, și funcționează similar cu ChatGPT, permițând conversații cu AI-ul Apple și stocând istoricul discuțiilor. Din păcate, însă, compania nu vrea s-o lanseze pentru public. Un upgrade major pentru Siri va fi anunțat în 2026.

Meta a lansat o nouă gamă de ochelari inteligenți alimentați de tehnologia sa AI. La conferința anuală „Meta Connect”, Mark Zuckerberg a prezentat o serie de device-uri în parteneriat cu Ray-Ban și Oakley. Meta Ray-Ban Display, care costă 799 de dolari, vine echipat cu un ecran color de înaltă rezoluție într-una dintre lentile, care permite purtătorului să apeleze video și să vadă mesaje. De asemenea, device-ul mai include și o cameră de 12 megapixeli.

Electronic Arts a încheiat un acord pentru vânzarea companiei în schimbul a 55 de miliarde de dolari. În consorțiul de cumpărători se regăsește și Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită. EA este cunoscută pentru dezvoltarea de jocuri precum EA FC, cunoscut anterior ca FIFA, Sims sau Battlefield. Acordul va face din EA companie privată, ceea ce înseamnă că toate acțiunile sale vor fi achiziționate în calup și nu va mai fi tranzacționată la bursă.

