Google a furat startul și a lansat oficial Android 17! Noua actualizare de sistem este disponibilă acum pentru posesorii de telefoane Pixel, urmând să ajungă treptat și la celelalte branduri. Marea noutate la nivel de interfață o reprezintă funcția Bubbles, adică ferestre plutitoare pentru aplicații, care transformă în bine multitasking-ul. Tabletele și pliabilele primesc și ele o bară specială pentru aceste bule, dar și un gamepad virtual integrat, perfect pentru gaming. Mai avem și Screen Reactions, prin care poți să înregistrezi ecranul și reacțiile tale în același timp.

Războiul modern trece la nivelul următor! Noua dronă de atac HX-2, dezvoltată de un startup german, a uimit armatele occidentale după ce a distrus ținte cu o precizie chirurgicală, în condiții de bruiaj electronic total. În cadrul unui amplu exercițiu NATO din Lituania, drona a reușit 15 lovituri din 17 încercări, deși semnalele GPS erau complet blocate. Odată lansată, drona poate zbura cu 220 de kilometri pe oră, pe o distanță de 100 de kilometri, detectând și atacând țintele în mod complet autonom, fără a avea nevoie de o conexiune cu operatorul.

Compania Anthropic a suspendat brusc cel mai nou și mai avansat model al său AI, Claude Fable 5, la cererea explicită a autorităților americane. Guvernul SUA a somat compania să interzică accesul cetățenilor străini la acest soft, de teamă că modelul este mult prea puternic și ar putea fi piratat. Un raport oficial de securitate din Marea Britanie a dezvăluit că noul Claude poate sparge sistemele cibernetice de apărare în 73% din cazuri, reprezentând o amenințare reală.

Bateriile litiu-ion, prezente în toate telefoanele noastre, încep să fie înlocuite de o nouă tehnologie mult mai sigură și mai puternică: bateriile semi-solid-state. Această inovație folosește un electrolit pe bază de gel în loc de lichid, eliminând aproape complet riscul de supraîncălzire sau explozie. În plus, au o densitate energetică uriașă, permițând dezvoltarea de acumulatori extrem de subțiri fără a sacrifica autonomia.

Google Meet șterge barierele lingvistice. Compania a lansat o funcție de traducere vocală în timp real care îți păstrează tonul și timbrul vocal. Dezvoltată alături de divizia de inteligență artificială DeepMind, funcția Speech Translation elimină vechile sisteme lente care întâi scriau textul și apoi îl citeau mecanic. Acum, un model AI avansat traduce „din mers” și livrează rezultatul aproape instantaneu. Tehnologia este disponibilă momentan pentru limbile italiană, portugheză, germană și franceză.

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