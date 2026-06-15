1. Cutremur în PNL, după ce Nicușor Dan l-a numit premier pe Adrian Veștea fără acordul partidului

CRIZĂ POLITICĂ. Reunită luni în ședința Biroului Politic Național (BPN), conducerea PNL a votat, cu 39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 5 abțineri, reconfirmarea deciziei de a nu intra în nicio coaliție cu PSD. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat oficial, la ieșirea intempestivă de la ședința tensionată a Biroului Politic Național, că refuză să cedeze votului din partid și că își va duce mandatul mai departe în Parlament dorind un guvern din care să facă parte și PSD.

2. Benzina a luat-o razna la unele stații peco: Diferențe de aproape un leu pe litru

PORTOFEL. Dacă ai de gând să alimentezi astăzi, verifică de două ori aplicațiile de monitorizare a prețurilor, pentru că diferențele din stații au devenit uriașe. Luni, 15 iunie 2026, prețul minim național pentru benzina standard este de 8,52 lei/litru, iar pentru motorină este de 8,63 lei/litru.

Totuși, în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, anumite rețele de benzinării (precum Lukoil sau Gazprom) afișează prețuri care ajung până la 9,68 lei/litru pentru benzina standard. Asta înseamnă o diferență de 96 de bani pe litru față de prețul minim de la Petrom (8,72 lei în Capitală). La un singur plin de 50 de litri, riști să pierzi 48 de lei doar din alegerea greșită a stației peco.

3. Ucraina și Republica Moldova încep oficial negocierile de fond pentru aderarea la UE

EXTERNE. Zi crucială pentru geopolitica est-europeană. Ucraina și Republica Moldova au intrat astăzi într-o etapă decisivă a parcursului lor comun, odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul unui summit la Luxemburg.

După ce procesul de fond a fost blocat o perioadă lungă din cauza opoziției politice de la Budapesta, astăzi s-au deschis oficial discuțiile pe „clusterul 1”, care vizează reforma justiției, statul de drept și instituțiile democratice. Pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, este cel mai important semnal de stabilitate economică și securitate din ultimii ani.

4. Au început competențele digitale la BAC 2026: Reguli stricte și capcanele care îi pot lăsa pe elevi fără examen

EDUCAȚIE. Astăzi a fost dat startul Probei D din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. În perioada 15-17 iunie, absolvenții de liceu își testează abilitățile digitale pe calculator.

Examenul este împărțit în două etape extrem de stricte: Fișa A (unde elevii au acces la internet pentru căutare de informații) și Fișa B (unde internetul este tăiat complet, iar candidații trebuie să lucreze offline în editoare de text și foi de calcul). Ministerul Educației avertizează: prezența este obligatorie, iar orice tentativă de fraudă sau refuz de a rezolva subiectele duce la eliminare, eliminare ce le anulează tinerilor dreptul de a mai susține probele scrise din vară.

5. Cum va fi vremea până la mijlocul verii: Prognoza ANM actualizată pentru următoarele săptămâni

METEO. Meteorologii au emis prognoza actualizată pentru intervalul de mijloc de an. Deși ne aflăm în plină vară, tendințele arată o dinamică destul de atipică pentru România în următoarea perioadă.

Temperaturile se vor menține în general în limitele normale ale climatologice pentru a doua jumătate a lunii iunie, însă vestea proastă vine pentru cei care plănuiau concedii în natură: sunt prognozate ploi dese, cu caracter torențial și descărcări electrice, în special în regiunile intracarpatice și la munte. Instabilitatea atmosferică va dicta ritmul weekendurilor viitoare, așa că asigurați-vă că aveți planuri de rezervă.

Rămâi pe Libertatea.ro pentru a urmări deznodământul ședinței PNL de la Parlament și evoluția prețurilor care îți afectează direct bugetul familiei.