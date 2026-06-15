1. Cutremur în PNL, după ce Nicușor Dan l-a numit premier pe Adrian Veștea fără acordul partidului

CRIZĂ POLITICĂ. Reunită luni în ședința Biroului Politic Național (BPN), conducerea PNL a votat, cu 39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 5 abțineri, reconfirmarea deciziei de a nu intra în nicio coaliție cu PSD.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat oficial, la ieșirea intempestivă de la ședința tensionată a Biroului Politic Național, că refuză să cedeze votului din partid și că își va duce mandatul mai departe în Parlament dorind un guvern din care să facă parte și PSD.

2. Benzina a luat-o razna la unele stații peco: Diferențe de aproape un leu pe litru

PORTOFEL. Dacă ai de gând să alimentezi astăzi, verifică de două ori aplicațiile de monitorizare a prețurilor, pentru că diferențele din stații au devenit uriașe. Luni, 15 iunie 2026, prețul minim național pentru benzina standard este de 8,52 lei/litru, iar pentru motorină este de 8,63 lei/litru.

Totuși, în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, anumite rețele de benzinării (precum Lukoil sau Gazprom) afișează prețuri care ajung până la 9,68 lei/litru pentru benzina standard. Asta înseamnă o diferență de 96 de bani pe litru față de prețul minim de la Petrom (8,72 lei în Capitală). La un singur plin de 50 de litri, riști să pierzi 48 de lei doar din alegerea greșită a stației peco.

3. Ucraina și Republica Moldova încep oficial negocierile de fond pentru aderarea la UE

EXTERNE. Zi crucială pentru geopolitica est-europeană. Ucraina și Republica Moldova au intrat astăzi într-o etapă decisivă a parcursului lor comun, odată cu lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în cadrul unui summit la Luxemburg.

După ce procesul de fond a fost blocat o perioadă lungă din cauza opoziției politice de la Budapesta, astăzi s-au deschis oficial discuțiile pe „clusterul 1”, care vizează reforma justiției, statul de drept și instituțiile democratice. Pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, este cel mai important semnal de stabilitate economică și securitate din ultimii ani.

4. Au început competențele digitale la BAC 2026: Reguli stricte și capcanele care îi pot lăsa pe elevi fără examen

EDUCAȚIE. Astăzi a fost dat startul Probei D din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. În perioada 15-17 iunie, absolvenții de liceu își testează abilitățile digitale pe calculator.

Examenul este împărțit în două etape extrem de stricte: Fișa A (unde elevii au acces la internet pentru căutare de informații) și Fișa B (unde internetul este tăiat complet, iar candidații trebuie să lucreze offline în editoare de text și foi de calcul). Ministerul Educației avertizează: prezența este obligatorie, iar orice tentativă de fraudă sau refuz de a rezolva subiectele duce la eliminare, eliminare ce le anulează tinerilor dreptul de a mai susține probele scrise din vară.

5. Cum va fi vremea până la mijlocul verii: Prognoza ANM actualizată pentru următoarele săptămâni

METEO. Meteorologii au emis prognoza actualizată pentru intervalul de mijloc de an. Deși ne aflăm în plină vară, tendințele arată o dinamică destul de atipică pentru România în următoarea perioadă.

Temperaturile se vor menține în general în limitele normale ale climatologice pentru a doua jumătate a lunii iunie, însă vestea proastă vine pentru cei care plănuiau concedii în natură: sunt prognozate ploi dese, cu caracter torențial și descărcări electrice, în special în regiunile intracarpatice și la munte. Instabilitatea atmosferică va dicta ritmul weekendurilor viitoare, așa că asigurați-vă că aveți planuri de rezervă.

Rămâi pe Libertatea.ro pentru a urmări deznodământul ședinței PNL de la Parlament și evoluția prețurilor care îți afectează direct bugetul familiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Elegantă, discretă și misterioasă! Surpriza momentului, cine este, de fapt, soția lui Adrian Veștea. Doamna care-i este alături de foarte mulți ani premierului desemnat a ajuns acum în centrul atenției tuturor, iar un amănunt uluitor face înconjurul presei. Cu ce se ocupă soția lui Veștea
Viva.ro
Elegantă, discretă și misterioasă! Surpriza momentului, cine este, de fapt, soția lui Adrian Veștea. Doamna care-i este alături de foarte mulți ani premierului desemnat a ajuns acum în centrul atenției tuturor, iar un amănunt uluitor face înconjurul presei. Cu ce se ocupă soția lui Veștea
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.RO
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.RO
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Adrian Veștea: „Nu îmi voi depune mandatul de premier. Nu se poate guvern fără PSD”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 21:37
Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Adrian Veștea: „Nu îmi voi depune mandatul de premier. Nu se poate guvern fără PSD”
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Politică 16:55
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Parteneri
Rusia ar pierde războiul din Ucraina, iar Putin devine tot mai imprevizibil și mai periculos
Adevarul.ro
Rusia ar pierde războiul din Ucraina, iar Putin devine tot mai imprevizibil și mai periculos
Restaurantul de 5 stele unde fiica lui Cristi Borcea și-a făcut ziua de naștere. Câți ani a împlinit Melissa
Fanatik.ro
Restaurantul de 5 stele unde fiica lui Cristi Borcea și-a făcut ziua de naștere. Câți ani a împlinit Melissa
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Stiri Mondene 18:07
Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Sasha, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian, a împlinit 3 ani. Ce tort spectaculos a avut la petrecere
Stiri Mondene 17:23
Sasha, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian, a împlinit 3 ani. Ce tort spectaculos a avut la petrecere
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
ObservatorNews.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
GSP.ro
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Mediafax.ro
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
PNL a decis! Guvernul Veștea va fi...
Redactia.ro
PNL a decis! Guvernul Veștea va fi...
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc
KanalD.ro
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc

Politic

Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Adrian Veștea: „Nu îmi voi depune mandatul de premier. Nu se poate guvern fără PSD”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 21:37
Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Adrian Veștea: „Nu îmi voi depune mandatul de premier. Nu se poate guvern fără PSD”
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Politică 16:55
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Istvan Kovacs, umilit de FIFA! O femeie, aleasă să arbitreze în locul său la Campionatul Mondial 2026
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, umilit de FIFA! O femeie, aleasă să arbitreze în locul său la Campionatul Mondial 2026
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani