5 știri Economic: S&P publică noul rating al României, iar de la 1 octombrie se schimbă sistemul taxelor de drum

România dă din nou examen la finanțe publice, cu efecte asupra banilor tăi. Iar lupta e să ne menținem nota de trecere de până acum. Salut, Sunt Daniel Coman, de la Euronews, iar tu urmărești 5 știri economice, în coproducție cu Libertatea.

Pe 2 octombrie, agenția S&P publică noul rating al României.Acum suntem la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, și avem perspectivă negativă. Adică sunt șanse mari să fim retrogradați. Partea bună e că Deficitul s-a redus puternic, iar investițiile și fondurile europene au continuat să crească. astea sunt argumentele Ministerului Finanțelor. Partea complicate e că S&P nu notează doar trecutul. Vrea să știe și cine continuă corecția fiscală în 2027. Iar aici suntem iar nepregătiți. Intrăm în examen cu guvern interimar și fără bugetul pe anul viitor.

Dar hai să ne uităm mai atent la scăderea deficitului, că e important și cine a plătit performanța asta. V-ați prins imediat, tot noi. Din TVA au venit la buget cu 21 de miliarde mai mult, bani plătiți când cumpărăm bunuri și servicii. Încasările din impozitul pe venit au crescut cu 8%, contribuțiile sociale cu 7%, iar taxele pe proprietate cu peste 30%. În același timp, statul a economisit peste 4 miliarde de lei din cheltuielile cu salariile. Deci da, deficitul a slăbit. Dar o parte importantă din dietă a fost ținută tot pe cheltuiala noastră.

Apropo de cheltuieli, dacă ai impresia că supermarketul a devenit magazin de lux, nu ești singurul. și cifrele îți dau dreptate: în România, mâncarea s-a scumpit cu 53% în doar cinci ani. Doar Bulgaria și Ungaria ne-au întrecut la scumpiri, în toată uniunea. Sunt și economiști care spun că a crescut și salariul minim. Și sună excellent. Doar că acest calcul nu include chiria, ratele, energia, transportul sau taxele. Toate au crescut enorm în ultimii 5 ani. Iar noi nu trăim doar din coșul alimentar. Mai avem și o viață de plătit.

Rămânem la capitolul cheltuieli, De la 1 octombrie, se schimbă sistemul taxelor de drum. Intră în funcțiune TollRo, noul sistem electronic de taxare. Pentru autoturisme, rovinieta rămâne rovinietă, ca până acum. Doar că mai scumpă, pentru unii. Iar rovinietele deja cumpărate rămân valabile până la expirare. Schimbarea mare este pentru transportul de marfă. camioanele nu mai plătesc doar pentru o perioadă, ci în funcție de câți kilometri fac, cât cântăresc, cât poluează și pe ce drum circulă. Vestea bună e că dispar taxele separate pentru traversarea podurilor, cum e cel de la fetești. Practic, scăpăm de amenzile pe care le luam când uitam să plătim taxa și de cozile formate de cei care plateau mereu cash.

Nu vreau să încep o luptă de clasă aici, dar În timp ce noi suntem atenți la fiecare leu din factură și din coșul de cumpărături, hai să vedem cât valorează o lună de muncă pentru unii șefi din companiile de stat. 36 de persoane câștigă între 50.000 și 100.000 de lei brut pe lună. Iar peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții. Recordul e de 134 de mii de lei brut lunar. E drept, nu dintr-un job, ci din trei funcții de conducere. Asta înseamnă peste 1,6 milioane de lei brut pe an. Doar așa, să avem o proporție.