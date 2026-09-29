Un șofer cu Porsche avea 312 km/h când l-a pozat radarul, pe autostradă, în Franța

Un șofer a fost prins conducând cu 312 km/h pe autostrada A40 din Haute-Savoie, Franța, în noaptea de 26 spre 27 septembrie.

Viteza maximă permisă este de 130 km/h

Autoturismul său, un Porsche, a fost oprit de autorități pe o porțiune de drum unde viteza maximă permisă este de 130 km/h. Conducătorului auto i-a fost reținut permisul pe loc, iar vehiculul său a fost confiscat.

„182 km/h: aceasta nu este viteza la care a fost controlat acest șofer. Este excesul de viteză constatat. Viteza înregistrată era de 312 km/h”, au precizat autoritățile într-o postare pe Facebook, calificând incidentul drept „un comportament iresponsabil”.

După ce a fost oprit, șoferul a trebuit să plătească o garanție de 1.500 de euro, în așteptarea procesului.

„Inconștiență? Căutarea adrenalinei? Nu contează. Consecințele sunt însă cât se poate de reale”, au mai scris autoritățile, care au distribuit informația și pe rețelele de socializare.

Alte cazuri similare în Franța

Potrivit publicației franceze L’Independant, în luna mai a acestui an, alți doi șoferi au fost prinși pe aceeași autostradă circulând cu viteze de 232 km/h și 287 km/h.