Marea Britanie preia nouă țări europene sub umbrela sa nucleară

Marea Britanie a propus extinderea apărării sale nucleare către cele nouă țări care-i sunt partenere în cadrul Forței Expediționare Comune (JEF). Un acord în acest sens urmează să fie semnat în noiembrie, relatează The Moscow Times și Ukrainska Pravda.

Cele nouă țări invitate sub protecția umbrelei nucleare britanice sunt: Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda și Suedia. Aceasta înseamnă că descurajarea nucleară a acestor țări nu va mai fi asigurată exclusiv prin sistemul de apărare nucleară al NATO.

Submarinele nucleare britanice vor juca un rol-cheie în asigurarea acestei protecții. Potrivit comandantului-șef al Marinei Regale, Gwyn Jenkins, noul mecanism nu va necesita activarea articolului 5 din Tratatul NATO cu privire la apărarea colectivă.

Forța Expediționară Comună (JEF) este o coaliție multinațională formată din Marea Britanie și cele nouă țări sus-menționate în scopul de a răspunde rapid amenințărilor din Europa de Nord, regiunea Mării Baltice, Arctica și Atlanticul de Nord.

Acordul privind protecția nucleară în cadrul JEF urmează să fie semnat în noiembrie, la Oslo, capitala Norvegiei.

Președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul Finlandei, Heikki Auto, a numit JEF drept „al treilea pilon” al apărării Finlandei, alături de armata națională și apartenența la NATO. El a precizat că noua forță de apărare este creată din cauza amenințărilor pe termen lung din partea Rusiei. Finlanda nu intenționează să desfășoare arme nucleare pe teritoriul său pe timp de pace.