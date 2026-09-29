5 știri by Libertatea - Sport, rubrica de știri găzduită de Călin Voicu, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci știri din lumea sportului.

Manchester City a fost găsită vinovată de încălcarea a peste 100 de reguli de fair-play financiar. Decizia a venit în urma unei anchete uriașe, derulate pe mai bine de opt ani. Aceasta a vizat nereguli majore cu privire la raportarea veniturilor din sponsorizări, contractele și lipsa de cooperare cu autoritățile în timpul investigației. Cetățenii riscă o listă lungă de sancțiuni, precum amenzi uriașe, interdicții în ceea ce privește jucători sau chiar retrogradarea din prima ligă engleză.

Moment tensionat înaintea meciului Irlanda - Israel din Nations League. Jucătorii țării oaspete au ținut capetele plecate la auzul imnului israelian, iar ulterior, cele două formații nu s-au mai aliniat pentru obișnuitele strângeri de mână. Mai mult, căpitanii celor două selecționate au ignorat la rândul lor strângerea de mână și nu au efectuat tradiționalul schimb de fanioane. Irlanda s-a impus cu scorul de 3 la 0 în fața Israelului, partidă disputată pe teren neutru.

Surprize în cele mai tari meciuri din Nations League. Tunul partidelor de foc a debutat cu Țările de jos - Germania, scor 1 la 1. Meciul-rege a fost însă între Anglia și Spania, care a livrat spectacolul promis. Spania a deschis scorul, englezii au răsturnat rezultatul, însă campionii mondiali au reușit să fure victoria pe Wembley, scor 2 la 3. În schimb, Grecia a produs surpriza etapei a doua, reușind să bată Germania lui Jurgen Klopp.

Brașovul a ajuns pe harta mondială a atletismului. Competiția tRUNsylvania International 10k pune la un loc atleți aflați în top 10 mondial, campioni europeni și participanți la Jocurile Olimpice atât la categoria masculin, cât și la feminin. Cursa de elită, certificată World Athletics Elite Label, reprezintă principalul punct de atracție al Brașov Running Festival, eveniment care a ajuns la cea de-a șasea ediție.