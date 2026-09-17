5 știri Imobiliare.ro Finance este o rubrică de noutăți de pe piața de creditare, realizată în colaborare cu Libertatea. O dată la două săptămâni, gazdele Eduard Babotă și Tatiana Niculae îți prezintă subiectele importante din domeniu.

Bugetele românilor continuă să fie sub presiune: doar 8,7% dintre respondenți spun că au reușit să economisească în ultimul an, potrivit studiului „Consumer Sentiment România”, realizat de MKOR. Un sfert au apelat la economii pentru cheltuielile curente, iar 23% au făcut datorii pentru a-și acoperi nevoile de bază. Înainte de a lua un credit, e important să evaluezi cât poți plăti lunar, păstrând bani și pentru cheltuieli neprevăzute.

La nivel european, locuințele sunt greu de accesat: aproape 39% dintre europeni trăiesc în regiuni unde chiria pentru 50 de metri pătrați depășește o treime din venitul mediu, potrivit studiului ESPON House4All, prezentat de Imobiliare.ro. Studiul folosește ca reper de accesibilitate alocarea a cel mult o treime din venit pentru locuire.

Refinanțarea rămâne o opțiune pentru reducerea ratei lunare, în condițiile în care scăderea mică a IRCC aduce economii modeste. O dobândă mai bună poate face diferența, dar compară ofertele pentru aceeași sumă și perioada rămasă și verifică în câte luni recuperezi costurile refinanțării. Prelungirea creditului poate reduce rata, dar poate crește suma totală de plată.

BNR propune ca titlurile de stat Fidelis să poată fi folosite drept garanție pentru un credit, fără să fie nevoie să le vinzi și continuând să încasezi dobânda. Împrumutul ar putea ajunge la cel mult 80% din valoarea lor de piață, în funcție de condițiile aplicabile și de oferta băncii. Măsura este încă în consultare publică, iar regulile pot fi modificate înainte de adoptare.

Digitalizarea schimbă și modul în care te poți pregăti pentru un credit. Pe finance.imobiliare.ro, îți poți afla profilul de creditare prin verificarea, cu acordul tău, a veniturilor la ANAF și a istoricului din Biroul de Credit. În câteva minute, obții o estimare a sumei pe care o poți împrumuta și poți compara opțiunile împreună cu brokerul, înainte de analiza finală a băncii.