Loredana Groza a încins internetul direct din Maldive! În vârstă de 55 de ani, artista continuă să-și suprindă fanii prin stilul ei excentric. A apărut într-un costum de baie minuscul, atât de decupat încât fanii au clipit de două ori…și tot nu erau sigur că au văzut bine. Silueta? Impecabilă, lucrată prin multe ore la sală, dar și disciplină. Vreți să-i aflați secretul? Alimentație vegană și…mici, dar mici „scăpări” atent controlate…cu înghețată vegană, evident. Încă o dată, Loredana Groza demonstrează că stilul ei nonconformist nu dă semne că s-ar putea „cuminți” prea curând!

George Ivașcu nu mai vrea să audă de politică! A zis „stop joc” și nu se mai întoarce la guvernare. Fost ministru al Culturii în Guvernul Vioricăi Dăncilă, actorul a povestit la emisiunea „Dincolo de copertă” că experiența a fost una intensă, dar suficientă cât pentru o viață. La opt ani diferență, spune că are zero regrete, ba chiar consideră că a prins „jackpot-ul” carierei: să fie ministru chiar în anul Centenar. Pelicanul din serialele „Tătuțu” și „Clanul” rămâne, așadar, pe scenă și pe ecran, nu în culisele politicii!

Raluca Bădulescu o pune, din nou, la zid pe Andreea Bălan! Fără ocolișuri, o declară „campioana” ținutelor nereușite din showbiz, fără drept de apel și spune că, după mai bine de 30 de ani pe scenă, tot nu și-a găsit stilul. Totuși, vine și cu soluția salvatoare. Raluca Bădulescu îi recomandă artistei un stilist de top și…mai puține experimente pe cont propriu. Acum vine și eterna întrebare: va accepta Andreea Bălan o transformare avizată sau va rămâne fidelă propriului vibe?

Elwira și Mihai Petre demonstreză că și după 22 de ani de mariaj mai ies scântei! Zilnic chiar. Ce face însă diferența? La ei în cuplu nu contează cine câștigă, ci cine stinge mai repede „focul”. Dansul i-a învățat să lase tensiunile la sală, iar Elwira se declară „pacificatorul” oficial. Soția lui Mihai Petre spune că nu suportă supărarea și o rezolvă pe loc. Rețeta lor e simplă: energie bună, zâmbete și mult dans. Practiv, un mariaj în pași de vals, nu de scandal!

Alexandra Căpitănescu și trupa ei au pornit de la o glumă și au ajuns…direct la Eurovision 2026! Piesa „Choke Me”, compusă spontan, fără planuri de marketing, dar cu mult curaj, va reprezenta România în competiția de anul acesta din Austria. Artista a povestit la „Interviurile Libertatea” că ideea participării la Eurovision fusese la început o glumă între membrii trupei, dar a devenit realitate o dată cu apariția piesei. Versurile au stârnit controverse online, dar artista și trupa ei tratează haterii ca pe…un zgomot de fundal.

