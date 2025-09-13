5 știri by Libertatea - Tech: iPhone 17, 17 Pro și 17 Air – Prețuri, specificații și noutăți Apple 2025

Apple a lansat noile iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, noile flagship-uri ale companiei. Acestea sunt cele mai scumpe și mai performante telefoane din gama iPhone 17 și vin la pachet cu un design nou. Noul procesor este răcit cu ajutorul unei camere de vapori, similar cu unele laptopuri de gaming, și este cu 40% mai performant decât A18 Pro. În plus, iPhone-urile 17 Pro și Pro Max vor dispune de cea mai bună autonomie a bateriei de pe orice iPhone, de până acum.

Pe lângă cele mai noi și mai scumpe iPhone-uri, Apple a lansat și varianta de bază iPhone 17. Aceasta vine cu câteva premiere în acest an, printre care și ecrane noi cu rată de reîmprospătare maximă de 120Hz. Este pentru prima dată când Apple dotează varianta de bază cu o fuincție „Pro”. De asemenea, avem parte și de încărcare rapidă, mai bună decât pe modelele lansate în anii trecuți. Prețul iPhone 17 pornește de la 799 dolari.

O altă noutate în acest an, și totodată cea mai interesantă e lansarea iPhone 17 Air. Acesta are o grosime de doar 5,5mm, și este protejat de Ceramic Shield și pe ecran, dar și pe spate. Smartphone-ul compact dispune de un singur senzor foto, de 48MP, care ar trebui să „facă treaba” mai multora, concomitent. În plus, bateria ar trebui să reziste la o zi întreagă de utilizare. Prețul iPhone 17 Air pornește de la 999 dolari.

Apple a lansat și o nouă gamă de ceasuri inteligente. Compania a prezentat Apple Watch Series 11, Watch SE 3 și Watch Ultra 3, toate având conectivitate celulară 5G, o premieră pentru ceasurile Apple. În plus, Series 11 și Watch Ultra 3 aduc noi funcții pentru sănătate, inclusiv detecția hipertensiunii. Ceasurile vor emite o avertizare dacă detectează anomalii ale tensiunii arteriale, și vor îndemna utilizatorul să viziteze de urgență un medic.

În final, Apple a lansat și o nouă generație de căști wireless. AirPods Pro 3 vin cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește sunetul și autonomia bateriei. Noile căști oferă o performanță ANC de două ori mai bună decât modelul anterior și oferă până la 8 ore de ascultare a muzicii la o singură încărcare, cu 33% mai mult decât Pro 2. De asemenea, avem parte și de monitorizare a ritmului cardiac, dar și de Workout Buddy, care oferă informații personalizate în timpul sesiunilor de antrenament.