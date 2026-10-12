72 de mineri de aur, uciși de atacurile aeriene dintr-o zonă minieră ilegală, la granița Sudan-Egipt

Cel puțin 72 de muncitori care lucrau în exploatări artizanale de aur au fost uciși în urma unor atacuri aeriene lansate sâmbătă într-o zonă muntoasă și izolată de la granița dintre Sudan și Egipt, la sud de controversatul Triunghi Halayeb. Incidentul reprezintă cel de-al doilea atac de o asemenea amploare din acest an în regiune, pe fundalul unui exod masiv de refugiați provocat de războiul civil din Sudan și al îngrijorărilor crescânde ale autorităților de la Cairo privind securitatea frontierelor, relatează Deutsche Welle.

Tragedia a avut loc într-un teren extrem de accidentat situat la est de fluviul Nil, pe un teritoriu pe care organizațiile juridice îl identifică drept parte a Sudanului.

Acuzații grave la adresa Forțelor Aeriene Egiptene

Organizația neguvernamentală Emergency Lawyers, un grup sudanez pentru drepturile omului și asistență juridică, a acuzat direct aviația militară egipteană de efectuarea bombardamentelor.

Reprezentanții grupului au susținut că atacurile repetate asupra regiunilor de frontieră bogate în resurse minerale reflectă intenția autorităților de la Cairo de a-și extinde controlul asupra resurselor naturale ale Sudanului.

Până în prezent, Guvernul egiptean nu a comentat oficial aceste acuzații. Totuși, în trecut, Cairo a recunoscut derularea unor operațiuni militare de amploare vizând combaterea exploatărilor ilegale de aur și a rețelelor de contrabandă din interiorul granițelor sale.

Verificarea independentă a bilanțului rămâne dificilă din cauza accesului extrem de anevoios în zona montană izolată.

Rețeaua Medicilor Sudanezi a avertizat că numărul deceselor ar putea crește semnificativ în orele următoare, având în vedere gravitatea rănilor suferite de victime și lipsa cronică de servicii medicale de urgență în regiune.

Un supraviețuitor al atacului a declarat pentru agenția de presă AFP că mii de persoane lucrau în acel sit minier în momentul în care au început bombardamentele, declanșând o mișcare haotică de mulțime către punctele de tranzacționare din apropiere.

Miza financiară a aurului în Triunghiul Halayeb

Triunghiul Halayeb, un teritoriu de frontieră disputat de decenii între Egipt și Sudan, este cunoscut ca un nod strategic pentru mineritul de aur, dar și pentru rutele ilegale de trafic de bunuri și persoane.

Sursa principală de tensiune o constituie legătura dintre extracția de aur și finanțarea conflictului armat din Sudan. Forțele de Sprijin Rapid (RSF), gruparea paramilitară care luptă împotriva armatei regulate sudaneze, își asigură resursele financiare din contrabanda cu mii de tone de aur extrase din regiunile Darfur și Kordofan.

Potrivit evaluărilor realizate de think tank-ul britanic Chatham House, până la 60% din exporturile neoficiale de aur din Sudan ajung pe piața neagră din Egipt.

În luna iunie, atacuri aeriene similare efectuate asupra siturilor miniere din aceeași zonă au fost urmate de o razie masivă a forțelor de securitate egiptene, soldată cu sute de arestări în rândul cetățenilor sudanezi și străini acuzați de contrabandă.

Războiul civil din Sudan și amenințarea de la graniță

Conflictul sângeros dintre junta militară condusă de generalul Abdel Fattah al-Burhan și paramilitarii din RSF a provocat moartea a peste 200.000 de persoane și a declanșat una dintre cele mai severe crize umanitare din lume.

Sute de mii de civili au trecut granița în căutarea unui adăpost, generând presiuni majore asupra statelor vecine.

Deși Egiptul îl susține politic pe șeful armatei sudaneze, al-Burhan, liderii de la Cairo consideră că instabilitatea de la frontieră și proliferarea grupărilor armate necontrolate reprezintă un risc direct la adresa securității naționale.