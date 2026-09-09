Jani Kesälä, un agent imobiliar din Finlanda, a fost nevoit să-și predea mașina electrică Mercedes-Benz EQC, model 2021, după doar opt luni de utilizare, din cauza unei avarii minore la baterie. Costul estimat al reparației s-a ridicat la 78.000 de euro, de aproape trei ori valoarea de piață a vehiculului, de aproximativ 30.000 de euro.

Kesälä povestește că incidentul s-a petrecut pe un drum de țară, unde a lovit o piatră care a provocat o adâncitură de dimensiunea unui deget mare în blindajul inferior al mașinii Mercedes electrice.

„Au arătat o imagine și se vedea o adâncitură în carcasă de mărimea unui deget mare, adâncă de aproximativ un centimetru.

Consultantul de service a spus că sub acel loc era doar spațiu gol, ceea ce înseamnă că nu putea afecta funcționarea sau siguranța bateriei, iar mașina nu a afișat niciun mesaj de eroare”, a declarat el pentru is.fi.

Cu toate acestea, adâncitura a fost considerată suficient de gravă pentru a impune înlocuirea completă a bateriei, deoarece, potrivit experților tehnici consultați de compania de asigurări, aceasta nu putea fi reparată.

„Prețul unei baterii noi este de 78.000 de euro, valoarea mașinii este puțin peste 30.000 de euro”, a explicat Kesälä. În lipsa unei soluții viabile, mașina a fost considerată nerentabilă pentru reparații și recuperată la sfârșitul lunii august.

Cazul lui Kesälä a scos la lumină provocările legate de reparațiile mașinilor electrice, în special în ceea ce privește costurile și reglementările privind bateriile.

Jesse Haapala, directorul general al Kokkola Autohuolto, un specialist în reparația vehiculelor electrice, a atras atenția asupra unor directive emise în iulie 2026. Acestea impun ca bateriile clasificate drept deșeuri și destinate reutilizării să fie omologate din nou pentru a putea fi utilizate.

Potrivit lui Haapala, aceste reglementări ar putea face imposibilă repararea bateriilor uzate, ceea ce ar afecta semnificativ costurile pentru proprietarii de mașini electrice.

„Reutilizarea bateriilor duse la un centru de fier vechi ar necesita o nouă omologare de tip pentru o baterie sau un modul deja aprobat”, a explicat el într-un videoclip publicat recent.

Agenția Finlandeză pentru Transporturi și Comunicații (Traficom) a precizat că repararea bateriilor nu necesită întotdeauna o nouă omologare de tip, dar directivele actuale rămân neclare.

Acest subiect a generat nemulțumire, inclusiv inițierea unei petiții cetățenești pentru modificarea reglementărilor. Petiția a strâns peste 50.000 de semnături și urmează să fie dezbătută în Parlament.