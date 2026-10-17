9 companii de stat vor dispărea sau vor fi „înghițite”. Ce se întâmplă cu Poșta Română, Telegondola Mamaia, Plafar și Romarm

Ministerul Economiei a anunțat un plan amplu de restructurare a portofoliului său de companii de stat, care ar putea reduce numărul acestora cu până la 9, conform declarațiilor ministrului interimar al economiei, Irineu Darău, citat de Profit.ro.

Printre măsuri se numără fuziuni strategice și dizolvarea unor societăți aflate în dificultate financiară.

Ministrul economiei: Salarii de 10.000 lei la firme fără activitate

În prezent, Ministerul Economiei administrează puțin peste 50 de companii, însă multe dintre acestea sunt fie în insolvență, fie inactive.

Potrivit ministrului, există situații în care membrii consiliilor de administrație ai unor firme mici sau fără activitate primesc până la 10.000 de lei brut lunar, în timp ce în companii profitabile remunerațiile sunt mult mai mici, între 3.000 și 5.000 de lei.

Pentru a remedia aceste dezechilibre, ministerul intenționează să implementeze din 2027 o formulă unică de calcul al salariilor, bazată pe 6-7 indicatori de performanță ai companiilor.

Sistemul a fost deja testat la două societăți, iar la una dintre ele remunerațiile au fost înjumătățite, a precizat ministrul Darău.

9 companii de stat, vizate de fuziuni și dizolvări pentru eficientizare

Printre primele fuziuni aprobate se numără cea dintre Telegondola Mamaia cu Mamaia SA, dar și între Conversmin și Radioactiv Mineral Măgurele.

Reorganizarea companiilor de stat. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Alte proiecte de comasare includ fuzionarea Neptun Olimp cu entitatea rezultată din unirea Mamaia și Telegondola, precum și unirea dintre Poșta Română și Romfilatelia.

Plafar, companie aflată într-o situație financiară critică, urmează să fuzioneze cu Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), în timp ce Cupru Min ar putea prelua Băița, o altă societate cu dificultăți majore.

Dacă aceste planuri se concretizează, portofoliul Ministerului Economiei s-ar reduce cu 6 companii doar prin aceste fuziuni, a explicat Darău.

În plus, trei societăți din sectorul Minvest, respectiv Servicii Publice SRL, Certej SA și Roșia Min SA, urmează să fie dizolvate, având în vedere că primele două sunt în insolvență, iar dizolvarea Servicii Publice SRL este deja aprobată.

„Deci, în total, ar fi 9 companii mai puțin la Ministerul Economiei”, a adăugat ministrul Irineu Darău.

Romarm va deveni holding: planuri noi pentru industria de apărare

În sectorul industriei de apărare, Ministerul Economiei pregătește o reorganizare majoră. Romarm, care în prezent funcționează ca un intermediar comercial și deține mai puțin de 20% din majoritatea filialelor sale, va fi transformat într-un holding industrial integrat.

Noua structură ar urma să fie organizată în clustere de activitate, precum armament, nave și cercetare. „Unele filiale reclamă că taxele percepute de Romarm le fac produsele necompetitive”, a subliniat Darău.