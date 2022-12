”Amenințările politicianului PNL, Silviu Mănăstire, la adresa jurnaliștilor G4Media sunt inacceptabile. Astfel de amenințări formulate public creează un mediu ostil față de jurnaliști și pot ajunge, în cele din urmă, să aibă efecte concrete asupra siguranței fizice a acestora”, transmite ActiveWatch sâmbătă, 24 decembrie, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Reprezentanții organizației amintesc, în acest context, de alte cazuri de amenințare, linșaj public sau campanii de kompromat care au vizat jurnaliști din România și cer PNL, partid din care face parte Silviu Mănăstire, să ia măsuri în urma declarațiilor acestuia.

”În contextul în care în România amenințările, injuriile, campaniile de kompromat și linșajul public care vizează jurnaliști au devenit o normalitate, iar anul acesta am avut, in extremis, și o condamnare penală la un an de închisoare cu executare pentru încercarea de a pune la cale uciderea unui jurnalist timișorean, iar o altă condamnare penală care i-a vizat pe foștii rector și pro-rector ai Academiei de Poliție care au amenințat și șantajat o jurnalistă, considerăm că amenințări de tipul celei formulate de Silviu Mănăstire nu trebuie să fie tolerate și trebuie să fie sancționate de către liderii PNL”, atrage atenția ActiveWatch.

7 ANI DE LUPTĂ. O funcționară și-a reclamat șefii pentru fraudă cu fonduri europene, a fost demisă și repusă în funcție de instanță, sub aceiași șefi

Silviu Mănăstire a anunțat pe 23 decembrie că se autosuspendă ddin funcția de secretar general adjunct al PNL, după ce G4Media a dezvăluit, pe baza informațiilor din portalul instanțelor de judecată, că în 2020, fostul jurnalist a primit ordin de restricție pentru că și-a lovit iubita, a strâns-o de gât și a amenițat-o că o omoară.

În același mesaj, Mănăstire a afirmat că ”se va ocupa” de jurnaliștii care au făcut dezvăluirile.

”Până lămuresc pe căi legale mizeria produsă de Tăpălagă, de sclavul lui trist Semeniuc și umflată politic de «istericul Ghinea» mă autosuspend din funcția de secretar general adjunct al PNL. Să am timp să mă ocup de niște băieți, ca pe vremuri. Nu mor caii când vor câinii!”, a scris el pe Facebook.

Iubita lui Silviu Mănăstire l-a acuzat pe acesta, în urmă cu doi ani, de violență psihică și fizică. În actele depuse în instanță scrie că „La data de 14.05.2020, pârâtul Mănăstire Silviu a lovit-o pe intimată, în mod repetat, cu palmele peste față, a strâns-o de gât, împiedicând-o să respire, a împins-o peste o masă și a amenințat-o că o omoară, în timp ce se aflau la locuința situată în București”.

În urma plângerii depuse de femeie, Tribunalul București a impus pe 29 iulie 2020 un ordin de restricție, valabil 60 de zile, prin care lui Silviu Mănăstire i se interzicea să se apropie la mai puțin de 300 de metri de iubita sa, de reşedinţa acesteia şi de locul ei de muncă, potrivit datelor de pe portal.just.

Ce spun doi experți despre accidentul cu zeci de turiști de la Pasajul Unirii: Astfel de limitatoare de înălțime sunt uzuale în România. Posibil ca șoferul să fi mers cu o aplicație GPS și să nu fi respectat limita de înălțime

Întrebat de jurnaliștii G4Media despre acest caz, fostul jurnalist a răspuns că „din păcate, de data asta nu ai subiect. Ne-am certat și ne-am împăcat după două săptămâni”.

Între timp, o reacție a venit și din partea iubitei sale. Aceasta a declarat, citată de știripesurse.ro, că Sliviu Mănăstire nu este un om violent și că polițiștii care au intervenit atunci au îndemnat-o să depună plângerea „pentru a-i afecta imaginea partenerului meu care este persoană publică”.

Foto: facebook.com/SMSilviuManastire

