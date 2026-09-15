Actrița Rebeka Karpati, 31 de ani, se mută în Bali (Indonezia) împreună cu iubitul său, Roland Bernath. Ea renunță temporar la teatru pentru a se dedica unui nou proiect antreprenorial, a dezvăluit Blikk.

Actrița maghiară Kárpáti Rebeka, care a avut o carieră remarcabilă de fotomodel, a luat o decizie surprinzătoare: se pregătește să lase în urmă cariera sa teatrală promițătoare din Ungaria pentru a începe un nou capitol al vieții sale în Bali.

Rebeka a fost Miss Univers Ungaria 2013 și și-a reprezentat țara la concursul Miss Univers 2013, în Rusia. Modelul, fiică de actori, deține un brand de îmbrăcăminte. Are un frate mai mic, András.

Rebeka a decis să se mute în Indonezia împreună cu noul său partener, Bernáth Roland, pentru a lansa o afacere comună.

„Din păcate, este adevărat”

Directorul teatrului Játékszín, Bank Tamás, a confirmat că artista a ales să se retragă temporar din proiectele sale teatrale.

„Rebeka mi-a spus că viața ei s-a schimbat și că va petrece mult timp în străinătate. Din acest motiv, nu mai poate continua să joace în spectacolele noastre, precum Legénybúcsú' și Aranylakodalom. Deși înțeleg decizia ei, îmi pare foarte rău să o pierdem. Este o actriță de excepție, iar ușile teatrului nostru îi vor fi întotdeauna deschise”, a declarat acesta, pentru Story.hu.

Viață nouă în Bali

Surse apropiate actriței au dezvăluit că Rebeka și Roland intenționează să se stabilească în Bali pe termen lung și să înceapă un business axat pe dezvoltări imobiliare.

„Rebeka plănuiește să se concentreze pe această afacere și să coordoneze de acolo activitățile sale din Ungaria”, a adăugat prietenul apropiat al cuplului.

Decizia vine într-un moment în care cariera teatrală a Rebekăi părea să prindă avânt, mulți se așteptau ca actrița să își continue ascensiunea pe scena teatrului maghiar.

Cu toate acestea, schimbările personale și profesionale au determinat-o să își urmeze inima și să exploreze noi oportunități alături de partenerul său.

Dragoste și planuri

Relația dintre Kárpáti Rebeka și Bernáth Roland a început în 2026 și a evoluat rapid. Cei doi au petrecut deja o vacanță romantică în Croația, iar fotografiile publicate de actriță pe rețelele sociale demonstrează cât de fericiți sunt împreună.

Roland, care conduce o academie online de afaceri și este activ pe TikTok, împărtășește frecvent sfaturi despre investiții și crearea de conținut, fiind un pasionat al călătoriilor.

Nici András Lénárd nu a stat degeaba. Din primăvara trecută, el se iubește cu dansatoarea și coregrafa Andrea Molnár.

Cine este András Lénárd

Milionarul harghitean Andras Lenard a vândut, în 2024, partenerului său 50% din acțiunile pe care le avea în compania prin care controla fabrica de bere Csíki Sör și fabrica de chipsuri Csíki, de la Sânsimion, 10 kilometri de capitala Harghitei.

Lénárd nu a vrut să detalieze suma pentru care s-a bătut palma, dar cumpărarea a avut loc la o evaluare a companiei de aproximativ 50 de milioane de euro, a aflat Szekelyhon.

Arhiva foto

Rebeka Karpati, Andrea Molnar și Andras Lenard

Lénárd a mai spus că „noul proprietar este angajat în dezvoltarea și funcționarea în continuare a mărcilor și fabricilor, de asemenea, se bazează pe toți colegii care lucrează aici”.