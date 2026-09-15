Un SUV uriaș, care cântărește aproape trei tone, a urcat până la 6.002,33 de metri altitudine, în Tibet, acolo unde aerul rarefiat începe să pună probleme serioase atât oamenilor, cât și motoarelor. Mașina dezvoltă 818 CP, însă sub capotă ascunde și un motor pe benzină de numai 1,5 litri, scrie PiataAuto.md.

Aproape trei tone au urcat la peste 6.000 de metri

Este vorba despre Freelander 8, iar Chery Group spune că performanța i-a adus titlul Guinness pentru cea mai mare altitudine atinsă de un automobil hibrid. Autoturismul nu are aproape nimic în comun cu ideea unui SUV compact. Are 5,118 metri lungime, peste doi metri lățime și o masă proprie de 2.980 kg. Cu încărcătura maximă, masa totală autorizată ajunge la 3.495 kg, dar, cu toate acestea, mașina a reușit să urce până la 6.002,33 de metri în Tibet, într-un test menit să demonstreze că sistemul de propulsie poate funcționa și în condiții extreme.

Recordul anterior fusese stabilit în 2024 de un BYD Fangchengbao Bao 5 care ajunsese la 5.980,05 metri.

De ce 6.000 de metri sunt atât de greu de suportat pentru un motor

La asemenea altitudine, problema principală este aerul. Un motor cu ardere internă are nevoie de oxigen pentru a arde combustibilul. Cu cât urcă mai sus, cu atât aerul devine mai rarefiat, iar cantitatea de oxigen disponibilă scade. Asta înseamnă că un motor convențional poate pierde putere exact atunci când mașina are nevoie de ea pentru a urca pe teren dificil.

PiataAuto.md notează că motorul turbo de 1,5 litri al mașinii și-ar fi păstrat aproximativ 80% din capacitatea de funcționare în timpul urcării, datorită supraalimentării. Dar secretul Freelander 8 este că motorul pe benzină nu este cel care face toată munca.

Motorul de 1,5 litri nu trebuie să împingă singur mastodontul

Freelander 8 folosește un sistem cu autonomie extinsă, cunoscut drept EREV. Motorul turbo de 1,5 litri, cu patru cilindri, funcționează în principal ca generator de energie. Roțile sunt puse în mișcare de motoarele electrice. Configurația cu două motoare electrice și tracțiune integrală dezvoltă în total 610 kW, adică aproximativ 818 CP, și un cuplu maxim de 813 Nm. Mașina poate accelera de la 0 la 100 km/h în 4,6 secunde, deși cântărește aproape trei tone.

O parte importantă a ascensiunii este pusă de constructor pe seama sistemului electric din spate, care dezvoltă 250 kW și folosește un reductor cu două rapoarte. Treapta inferioară îi permite să ofere un cuplu foarte mare la roți atunci când mașina înaintează încet pe teren dificil. Este exact genul de configurație utilă într-o urcare montană, unde viteza nu contează la fel de mult precum controlul și forța disponibilă la roți. Freelander 8 are și tracțiune integrală, suspensie pneumatică și un sistem inteligent pentru rularea pe teren accidentat, dezvoltat împreună cu Huawei.

Bateria are 60,3 kWh și poate fi încărcată în 12 minute

SUV-ul folosește o baterie CATL de 60,3 kWh și o arhitectură electrică de 800 de volți. Constructorul anunță o autonomie electrică de până la 310 km în ciclul chinezesc CLTC, iar bateria poate fi încărcată de la 20% la 80% în aproximativ 12 minute în condiții ideale.

Autonomia totală poate depăși 1.000 de kilometri datorită motorului pe benzină folosit ca generator. Practic, mașina încearcă să combine comportamentul unui vehicul electric cu libertatea oferită de existența unui rezervor de combustibil.

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Freelander a fost timp de ani buni un model Land Rover. În 2026, denumirea a fost relansată însă ca marcă separată, în cadrul companiei comune Chery Jaguar Land Rover. Primul model este chiar Freelander 8, construit în China. Mașina nu poartă sigla Land Rover pe caroserie, deși proiectul este rezultatul colaborării dintre constructorul britanic și Chery.