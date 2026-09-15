În zona Poienești, județul Vaslui, un cal de rasă, evaluat la aproximativ 15.000 de lei, a fost împușcat cu o armă cu termoviziune de persoane care ar fi urmărit un cerb. Animalul se afla la pășunat în apropierea unei stâne, iar braconierii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl căutau, relatează Vremea Nouă.

O partidă de braconaj din zona Poienești, județul Vaslui, s-a încheiat tragic pentru un cal de rasă. Animalul, care se afla la pășunat în apropierea unei stâne, a fost împușcat vineri seara de persoane care ar fi urmărit un cerb solitar.

Braconierii ar căuta de mai mult timp un cerb pe care îl consideră un trofeu.

În locul animalului sălbatic, aceștia au împușcat însă calul unui fermier.

Animalul nu era unul obișnuit. Proprietarul l-a evaluat la aproximativ 15.000 de lei. Calul a murit în urma împușcăturii.

Glonțul a lovit animalul în zona coapsei posterioare și a traversat corpul calului.

Un specialist consultat de publicația locală a apreciat că modul în care arăta rana ar putea indica faptul că focul a fost tras de la distanță.

„La cum descrieți rana lăsată de glonț, înseamnă că vânătorul braconier a tras de la mare distanță și prin urmare a folosit un echipament de termoviziune. Dacă ar fi tras de aproape, cu siguranță pe partea cealaltă, țesutul animalului ar fi fost rupt. Asta e opinia mea”, a spus expertul pentru Vremea Nouă.

Potrivit specialistului citat, caracteristicile rănii ar putea sugera utilizarea unui echipament de termoviziune.

Astfel de dispozitive permit identificarea unor ținte în condiții de vizibilitate redusă, inclusiv pe timpul nopții.

În acest caz, ipoteza este că animalul aflat în apropierea stânei ar fi fost confundat cu cerbul urmărit.

Fermierul nu ar fi raportat imediat incidentul la Poliție. Acesta se teme că ar putea fi sancționat pentru faptul că animalul se afla liber la pășunat în timpul nopții.

Incidentul readuce în atenție problema braconajului și a folosirii echipamentelor de vedere pe timp de noapte pentru urmărirea animalelor.