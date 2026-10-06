Fostul premier rus Mihail Kasianov, 68 de ani, aflat în exil la Riga, Letonia, a declarat că Vladimir Putin (73 de ani) consideră invazia Ucrainei din 2022 o greșeală, dar refuză să încheie conflictul, susținând că Rusia câștigă războiul de uzură, relatează Times of India, care citează agenția France Presse.

Vladimir Putin, președintele Rusiei, refuză să pună capăt războiului din Ucraina, în ciuda presiunilor economice și a nemulțumirilor în creștere din societatea rusă și elita politică, conform fostului premier rus Mihail Kasianov (2000-2004).

Acesta a declarat că liderul rus nu este pregătit să recunoască faptul că invazia începută în 2022 a fost o greșeală.

„A făcut o greșeală pe care nu o poate admite”, a spus Kasianov, aflat la Paris.

S-a bazat pe rapoartele serviciilor sale de securitate care susțineau că Ucraina este slabă.

Potrivit fostului premier, vicepremier și ministru de finanțe, Putin consideră în continuare că poate câștiga războiul printr-o strategie de uzură, fiind convins că prețurile ridicate ale petrolului, agravate de conflictul dintre SUA și Iran, îi oferă un avantaj strategic.

Kasianov a avertizat că iarna care urmează ar putea fi deosebit de grea pentru Ucraina, solicitând țărilor occidentale să intensifice presiunile asupra Kremlinului și să continue sprijinul militar pentru Kiev, inclusiv furnizarea urgentă de sisteme de apărare antirachetă Patriot.

Fostul demnitar rus a subliniat importanța unității Vestului pentru a contracara planurile Moscovei.

Deși Putin insistă că războiul are susținerea majorității rușilor, Kasianov, care trăiește acum în exil la Riga, afirmă că în rândul clasei conducătoare ruse predomină frica.

„Toată lumea vrea ca războiul să se termine. O majoritate covârșitoare își dorește acest lucru”, a explicat el.

Totuși, opiniile sunt împărțite: unii vor victorie, alții doresc înfrângerea lui Putin, iar alții pur și simplu încetarea luptelor.

Kasianov a mai menționat că nu vede semne ale unei revolte populare, în ciuda pierderilor de vieți omenești și a creșterii prețurilor alimentelor.

„Rușii s-au obișnuit cu inflația ridicată de mai bine de 30 de ani”, a spus el. Însă o mobilizare militară la scară largă ar putea provoca proteste de stradă.

Rusia, a descris Kasianov, este „practic totalitară”, iar societatea este cuprinsă de „un sentiment de fatalism și tensiune profundă”.

În ceea ce privește amenințările nucleare recente ale lui Putin, fostul premier a cerut Occidentului să nu cedeze în fața intimidărilor.

„Cea mai mare greșeală a Vestului și a europenilor este că se tem prea mult de Putin. Nu este atât de puternic pe cât pare”, a declarat el.