Când încep filmele de Crăciun la Diva. Ce premiere aduce postul de televiziune în 2026

Postul de televiziune Diva readuce magia Crăciunului pe micile ecrane și în 2026, odată cu lansarea maratonului de filme care au tematică de sărbătoare.

Potrivit unui comunicat oficial al postului TV, începând din 12 octombrie 2026, programul special de sărbători va aduce peste 180 de filme, dintre care 53 vor fi difuzate în premieră în România. În fiecare zi, de dimineața până seara, telespectatorii se vor putea bucura de filme de Crăciun, programate unul după altul, până pe 10 ianuarie 2027.

Programul festiv va include filme noi, difuzate în fiecare marți, vineri și duminică, de la ora 20.00, în perioada 12 octombrie – 27 decembrie, premiere în România, precum „Motiv de sărbătoare” („A Reason for the Season” - 2024), „Crăciun fericit, Ted Cooper!” („Merry Christmas, Ted Cooper!” - 2025) și „Îndrăgostiți la hotel” („A Suite Holiday Romance” - 2025).

„Crăciunul la Diva”, așa cum este numită campania, va include și seri tematice speciale programate pe parcursul întregului sezon, începând cu „Weekend festiv în familie”, care are loc în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie.

Ce premiere se văd la Diva în luna octombrie:

Luni, 12 octombrie, ora 18.00 – „Motiv de sărbătoare”. Pentru a merita moștenirea lăsată de mama ei, Evie primește misiunea să-i găsească pe străinii care au ajutat-o să vină pe lume și să le îndeplinească o dorință de Crăciun.

Luni, 12 octombrie, ora 20.00 – „Crăciun fericit, Ted Cooper!”. Prezentatorul meteo Ted speră să aibă un Crăciun mai reușit decât ultimele, dar, întors în orașul natal de sărbători, pare că se confruntă doar cu dezastre.

Luni, 12 octombrie, ora 22.00 – „Îndrăgostiți la hotel”. Aflată la New York, Sabrina îl cunoaște pe turistul britanic Ian. Niciunul dintre ei nu este ceea ce pare: ea se laudă că e o scriitoare bogată, iar el pretinde că este aristocrat.

Marți, 13 octombrie, ora 20.00 – „Crăciunul la ferma Fields”. Daisy moștenește ferma bunicului ei și se gândește să o vândă. Dar fostul ei iubit, Ben, este angajat acolo, iar eroina nu mai știe ce să facă.

Vineri, 16 octombrie, 20.00 – „Crăciun regal în Montana”. Dezamăgită de viața de la curte, prințesa Victoria se întoarce incognito la ferma din Montana, de care o leagă amintiri dragi din copilărie. Chipeșul ghid Huntley o pune la treabă.

Duminică, 18 octombrie, ora 20.00 – „Un Crăciun ca în cărți”. O editoare de carte din New York își petrece luna decembrie administrând o librărie din Maine, redescoperindu-și dorința de a sprijini oameni talentați și găsind, pe neașteptate, o nouă iubire.

Marți, 20 octombrie, ora 20.00 – „Dragoste și turtă-dulce”. Arhitecta Taylor face echipă cu bucătarul Adam pentru a participa la un concurs de căsuțe din turtă dulce în mărime naturală.

Vineri, 23 octombrie, ora 20.00 – „Crăciun cu muzică country”. Când unei compozitoare i se oferă șansa de a ajunge în lumea muzicii de top, pare că toate dorințele ei de Crăciun s-au împlinit deodată. Dar ce se va întâmpla cu cel mai bun prieten al ei și coautorul pieselor, Chance?

Duminică, 25 octombrie, ora 20.00 – „Cursa de Crăciun”. Profesoara Avery se înscrie în cursa de Crăciun „Great Holiday Dash” și face echipă cu Wes, fost jucător de hochei. Și se dovedește că sunt o echipă de succes.

Marți, 27 octombrie, ora 20.00 – „Sărbători în Harlem”. Filmul surprinde spiritul sărbătorilor de iarnă în Harlem, un cartier divers din punct de vedere cultural, unde dragostea și sărbătoarea fac casă bună împreună.

Vineri, 30 octombrie, ora 20.00 – „Cadoul perfect al lui Leah”. Deși este evreică, Leah adoră Crăciunul. Invitată la casa familiei iubitului ei de sărbători, la început îi este greu să se simtă ca acasă.