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Liberty Galați ar putea reporni o parte din producție după 15 octombrie. Miza contractelor de tolling, restanțele salariale și prețul energiei electrice

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Muncitori în fața sediului Liberty Galați. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Captură video / Vocea muncitorului din Liberty/Facebook
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Laminoarele de la Liberty Galați ar putea fi repornite după 15 octombrie, în regim de tolling, pentru un volum contractat de 23.000 de tone. Aproximativ 1.000 de angajați ar putea fi implicați, însă reluarea activității este condiționată de costul energiei electrice.

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Liberty Galați ar putea reporni laminoarele după 15 octombrie

Repornirea laminoarelor de la combinatul siderurgic din Galați, anunțată de aproximativ un an, ar putea avea loc după data de 15 octombrie.

Activitatea ar urma să înceapă în regim de tolling, respectiv prin închirierea capacităților de producție. Pentru început există deja contractat un volum de 23.000 de tone, iar aproximativ 1.000 de angajați ar putea fi implicați în acest proces.

„Liberty ar putea începe activitatea de tolling (închiriere a capacităților de producție, n.r.) la 15 octombrie, pentru un volum deja contractat de 23.000 de tone. Aproximativ 1.000 de angajați vor fi implicați în derularea acestei activități”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galați. Anunțul vine la aproximativ un an după primele intenții privind reluarea activității și la două luni și jumătate de la semnarea înțelegerilor.

Pe 22 iulie, reprezentanții combinatului au semnat un pachet de contracte de tolling pentru laminarea unor loturi de tablă groasă, rulouri laminate la cald și tablă acoperită organic.

Campania este destinată clienților Glencore din Marea Britanie și Kaiseri Metal Center K.M.C. din Turcia, prin Ripen, filiala KMC din România.

Prețul energiei electrice, principala piedică

În prezent nu există însă certitudinea că laminoarele vor redeveni operaționale.

„Demararea efectivă a procesului rămâne condiționată de posibilitatea achitării costului energiei electrice necesare operațiunii. După pornirea liniilor de producție și în funcție de evoluția acestui context, ne așteptăm să fie încheiate și alte contracte de tolling”, a transmis Paul Dieter Cîrlănaru.

Repornirea liniilor presupune o perioadă de pregătire tehnică, care poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni.

Combinatul siderurgic din Galați, construit în urmă cu aproximativ șase decenii, a fost conceput cu două fluxuri de producție: unul primar, pentru transformarea materiilor prime în fontă și oțel, și unul secundar. În cadrul fluxului secundar funcționează laminoarele, unde oțelul este transformat în tablă groasă, rulouri laminate la cald sau la rece, precum și produse zincate sau vopsite. La Laminorul de Tablă Groasă (LTG), procesul începe cu încălzirea semifabricatelor, respectiv a bramelor, în trei cuptoare cu o capacitate de 150 de tone pe oră.

Laminarea se realizează apoi cu ajutorul a două caje: una stabilește lățimea, iar cealaltă grosimea și lungimea tablei-mamă. Ulterior, tablele sunt răcite pe trei paturi de răcire. La Laminorul de Benzi la Cald (LBC) există patru zone tehnologice: cuptoarele de încălzire, trenul degroșisor, trenul finisor și zona ruloarelor. Pentru repornire sunt necesare reglaje și cantități importante de materiale consumabile, precum uleiul și vaselina, pe lângă bramele care urmează să fie prelucrate. „Pe parte de LBC nu s-a început nimic, s-au adus însă vreo 2.000 de tone de brame cu trenul, acum o săptămână. La LTG au fost niște lucrări”, a declarat pentru News.ro un angajat al Liberty Galați.

Un membru din conducerea Liberty Galați a explicat că bramele sunt destinate unor anumite instalații și nu pot fi utilizate indiferent de laminor.

„Aceste brame, aceste semifabricate, nu sunt universale ci destinate fie laminorului de tablă groasă, fie celui de benzi la cald. Nu vorbim de un semifabricat pe care să-l folosești după aceea oriunde dorești. Chiar deloc”, a explicat acesta pentru News.ro.

Repornirea ar putea fi făcută în etape

Potrivit reprezentantului Liberty Galați, repornirea ar urma să fie făcută secvențial, începând cu Laminorul de Tablă Groasă și continuând cu Laminorul de Benzi la Cald.

„Cu alte cuvinte, dacă e să dăm drumul, o să dăm drumul probabil secvențial, întâi LTG-ul și după aceea LBC-ul. Pentru că liniile au stat mult timp, e nevoie de niște pregătiri tehnice, niște verificări electrice, la macarale, niște reautorizări și așa mai departe”, a explicat reprezentantul Liberty Galați.

Pregătirile presupun și costuri suplimentare.

„Strict tehnic, suntem cumva gata. Dar acest gata înseamnă o campanie de pregătire de câteva săptămâni. Ambele laminoare au în capetele lor niște cuptoare, care trebuie încălzite. Asta înseamnă două-trei zile să arzi gaz pentru nimic”, a mai spus acesta.

1.000 de angajați ar putea reveni la muncă

Reluarea parțială a producției ar putea avea un efect direct asupra unei părți dintre angajații combinatului. Aproximativ 1.000 dintre cei 2.000 de salariați ar putea fi implicați în activitatea de tolling și ar avea posibilitatea de a încasa bani pentru perioada lucrată în acest regim.

Angajații Liberty Galați nu au mai fost plătiți din luna mai, iar recuperarea integrală a drepturilor salariale este legată de vânzarea combinatului. „Salariații au prioritate în recuperarea sumelor restante, chiar dacă vorbim de active garantate (ale altor creditori, cum ar fi statul, n.r.)”, a explicat în septembrie pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru.

„Cu siguranță, la vânzare datoriile salariale vor fi acoperite integral. Toate simulările au în vedere acest aspect”, a adăugat directorul general al CITR.

În condițiile în care tranzacția de vânzare a combinatului poate dura, tolling-ul a fost identificat drept o soluție temporară pentru acoperirea unei părți din costurile salariale.

„De aceea tolling-ul reprezenta o soluție temporală și incompletă de a acoperi parțial aceste costuri salariale. Acesta a fost raționamentul pentru care am urmărit activ aceste contracte de tolling, chiar dacă ele nu produc o marjă pozitivă pentru întreg combinatul, că n-ai cum să susții combinatul doar din activitatea asta. Ar fi acoperită însă o parte substanțială din datoriile curente față de salariați”, a explicat Cîrlănaru. Acesta a mai spus că, în perioada în care angajații nu și-au primit drepturile salariale, managementul operațional a căutat soluții pentru obținerea de capital necesar plății parțiale a restanțelor.

„În toată perioada, am apreciat efortul oamenilor, din managementul operațional al companiei s-au căutat fel de fel de soluții de a mai obține capital pentru a mai plăti parțial sume (restanțe salariale, n.r.). Din păcate, fondul de garantare a fost folosit integral”, a mai transmis Cîrlănaru.

Termenul din 2 decembrie poate fi devansat

În dosarul privind concordatul Liberty Galați, instanța a stabilit ca următor termen data de 2 decembrie 2026. Potrivit lui Cîrlănaru, acest termen nu este definitiv și poate fi devansat.

„Termenul stabilit de instanță, de 2 decembrie, este un termen de control, de supraveghere a procedurii. Asta nu înseamnă că votul (creditorilor, n.r.) nu se poate da înainte și că instanța nu poate fixa un termen intermediar, pentru a omologa această modificare.

Oricând, după ce creditorii aprobă vânzarea în termen de o săptămână, cerem omologarea de la instanță și demarăm procesul de vânzare. Odată ce aprobă creditorii, vindem, încasăm avansul, facem contractul și atunci avem acces la bani cu care să se plătească restanțele salariale”, a explicat directorul general al CITR.

Licitații eșuate și o nouă strategie de vânzare

Până acum, două licitații organizate pentru vânzarea combinatului au eșuat din cauza prețurilor ridicate de pornire, stabilite la 709 milioane de euro și, ulterior, la 463 milioane de euro. Ca soluție alternativă, regulamentul pentru vânzarea prin negociere directă a fost deja finalizat, dar decizia finală depinde de creditorii principali.

Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, are un rol consultativ în acest proces. Activitatea comitetului a fost reluată în august 2026, după o pauză cauzată de schimbările politice din aprilie, când PSD a ieșit de la guvernare.

Conform unei note interne emise de CITR și Euro Insol pe 23 septembrie, discuțiile cu creditorii au avansat, iar aceștia au propus amendamente ce urmează să fie incluse într-o nouă versiune a planului de vânzare.

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Tags: Stiri Galati Stiri judetul Galati
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