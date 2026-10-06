Cum a apărut Florin Ristei alături de fiul iubitei sale. Dovada că relația cu Andreea Ramona e tot mai serioasă

Florin Ristei și Andreea Ramona își trăiesc relația departe de lumina reflectoarelor, însă aparițiile lor împreună au devenit tot mai frecvente. Cei doi au fost recent la meciul România – Suedia, de pe Arena Națională, alături de băiețelul Andreei.

Florin Ristei și Andreea Ramona formează un cuplu de câteva luni, iar relația lor pare să fi trecut deja într-o etapă importantă. Prezentatorul de la „Neatza” a avut ocazia să îl cunoască și pe fiul partenerei sale, iar cei trei au petrecut împreună o seară pe Arena Națională.

Florin Ristei, Andreea Ramona și băiețelul acesteia au mers la meciul dintre România și Suedia și au urmărit partida din tribune. Cei trei au purtat tricouri în culorile echipei naționale și au susținut România pe parcursul meciului. Momentul a fost surprins și într-o fotografie în care artistul apare alături de iubita sa și de copilul acesteia.

Florin Ristei a fost discret cu noua relație

Florin Ristei a preferat, în general, să își țină viața personală departe de atenția publică, în special atunci când vine vorba despre relațiile sale. În ultimele luni, însă, artistul a început să împărtășească mai multe momente din viața sa alături de Andreea Ramona.

Prezența celor trei la meci este una dintre aparițiile care arată că relația dintre Florin și Andreea a devenit mai serioasă. În plus, faptul că Ristei petrece timp alături de fiul partenerei sale arată că artistul s-a apropiat și de familia acesteia.

Cine este Andreea Ramona

Andreea Ramona activează în industria fitnessului și are o comunitate numeroasă pe Instagram, unde vorbește despre activitatea sa și despre viața personală. Pe lângă carieră, Andreea este mamă. Fiul său s-a născut în 2016, iar femeia a vorbit în trecut, pe rețelele sociale, despre legătura pe care o are cu băiețelul ei.